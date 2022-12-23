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28歲被催婚！父母要她嫁有錢老伯「下半輩子不用愁」　女傻眼淚崩

▲妹子,自拍,正妹,手機,照相,女生（圖／取自免費圖庫pexels）

▲28歲女子被父母催婚，但她身邊同齡友人也都還沒結婚。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名28歲女子面對父母不斷催婚，感到相當不耐煩，隨口回一句「幫我找吧」打發爸媽。怎知她的父母似乎早有打算，不但認真找對象，還相中一名與父親同年齡的有錢老伯，更稱「嫁給他下輩子都不用愁」，讓她淚崩。

星洲日報報導，女子透過匿名方式向推特@ConfessTweetMY申訴，身邊同年齡的朋友都還未婚，但爸爸卻一直擔心她會晚婚，幾乎每次見面談及的話題，都是「找到對象了嗎」、「爸媽幫妳找」。因為受不了爸媽催婚，她隨口說了一句「爸媽，你們幫我找吧」。

她的父母似乎早有打算，才沒過多久，一名大叔就到家中拜訪作客，女子起初以為此人只是親戚，但從對方與父親談話的內容才得知，兩人像是老朋友，以為爸媽是要把此人的兒子介紹給她。

「那位大叔還沒結婚，是要介紹給妳認識的」，父親口中這些話讓女子無法接受，反問父母這件事情是否認真，且此人年齡與父親相同。但爸爸聽到卻回答，「大叔人很好，家財萬貫，如果嫁給他，下半輩子都不用愁」，還勸告女子與這人先當朋友，互相認識。

女子這時心裡又氣又想哭，因為從來沒想過，父母介紹的結婚對象是一名老伯。更令她受不了的是，對方還主動問候，要求叫他一聲「哥」。

面對家人的催婚與大叔的追求，女子上網發文提到，非常想離開馬來西亞到國外旅遊，但因債務纏身讓她走不了，感到很無助。

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