最高檢澄清未「辦藍不辦綠」　持續蒐證查緝正副議長選舉

▲蔡清祥部長致詞 。（圖／最高檢署提供，下同）

記者陳崑福／台北報導

2022九合一大選已結束，最高檢察署於22日召開「111年九合一地方公職人員選舉工作檢討與策進會議」，由各地檢署檢察長親自就這次選舉查察工作之檢討與策進進行報告。並針對坊間「辦藍不辦綠？」、「查賄看顏色？」及「反滲透法無限上綱？」等說法，提出澄清。

與會者有法務部蔡部長、警政署黃明昭署長、調查局王俊力局長、廉政署莊榮松署長、移民署林興春副署長、刑事警察局李西河局等人。會中並請刑事警察局、調查局及移民署分別就選舉賭盤、地下通匯及辦理新住民選舉查察等選舉重要議題，進行專題報告。

▲檢察總長邢泰釗。

蔡清祥部長表示，感謝各機關查賄期間全力以赴，今天檢討意見，作為下次選舉改進參考。另對提起當選無效之訴，請各檢察機關掌握時效提早處理。

黃明昭署長表示，這次檢警調廉移查賄團隊的運作相當好，去除很多第一線查賄同仁心理上的疑慮，未來我們也期盼以該方式運作，相信警察同仁絕對會更努力來進行查賄工作。

▲調查局長王俊力報告。

調查局王俊力局長表示，這次表現出檢警調廉移整體形成查賄團隊，彼此截長補短，對選舉查察能夠達成目標非常有幫助。」

新竹、苗栗、南投、彰化、雲林、嘉義、橋頭、屏東、臺東、花蓮、宜蘭、澎湖等地檢署檢察長均強調檢、警、調、廉、移等各機關齊心協力查賄是地檢署於這次選舉查察能有所成效之主因。

最高檢察署表示，相關查賄情資約50%來自各司法警察單位，15%左右來自調查單位，26%左右來自於國人檢舉，非如若干謠言所稱：「賄選情資都控制在檢方」，檢察機關對所有具體有效情資，均依法加以偵查，如果司法機關有辦藍不辦綠之具體事證，歡迎國人公諸大眾，以昭公信。

最高檢察署指出，每一件涉及反滲透法之案件，案情都不一樣，檢察機關適用反滲透法查辦賄選案時，均相當謹慎。有關若干人士就具體案件之質疑，據了解檢調單位，事前均早已就個案之法律適用，反覆辯證務求妥適。

檢察總長邢泰釗指出，目前境外勢力藉地下通匯介入選舉案件，偵辦效益相當不理想，應專人專責勾稽其關連性，精準取締，有效打擊該項犯罪型態。而選舉賭盤嚴重危害選舉正確性，尤其網路、加密貨幣介入後，危害猶烈，應專人專責分析其規律性與慣犯，從嚴取締並查扣賭資。

會議決議成立「整合打擊地下通匯與網路賭盤聯繫平台」，就賭盤與地下通匯介入選舉事項，於112年7月前，由最高檢察署、臺高檢署、警政署、調查局成立相關平台，督導協調相關案件辦理，俾能精確打擊相關犯罪；及面對外界對司法批評的不實謠言，宜速澄清；各檢察與司法機關辦理賄選成績評比，相互提供相關機關統計數據作為評比參考，評比結果儘量呈現真實查賄狀況；移民署辦理新住民選舉查察，確有必要性，亦有相當實效，如能強化佈建工作，對國家安全有重要實益；目前議會正副議長、鄉(鎮、市)民代表會及直轄市山地原住民區民代表會正副主席等選舉正進行中，請持續查察等共識。

最高檢強調，這次選舉查察檢討會議是史上第一次跨機關舉辦，相信對日後加強查察賄選，維持選舉公正，必有相當助益，也期盼國人支持司法機關，共同維護民主法治。