對幹林飛帆！郭再欽宣布退出民進黨　籲郭信良勿參選議長

▲成全回應林飛帆檢討文，郭再欽(左一）宣布退出民進黨，並籲郭信良（右一）也退出台南議長選舉。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

民進黨副秘書長林飛帆，22日晚上發出檢討文，被點名的前中執委郭再欽表示，既然林飛帆在文中指出「議會不該成為郭信良或郭再欽的禁臠」，他宣布23日起退出民進黨，並呼籲郭信良也退出台南市議長選舉。

郭再欽指出，所謂的爐渣案是2013年的舊案，在2015年獲不起訴處分，卻因為政治因素遭到舊案重查，他會循司法途徑證明自己的清白。他是槍擊案的受害者，比誰都想知道幕後的暗黑勢力是誰？但是也請林飛帆多回台南走走看看，才會了解誰才是真正黑金？至於同樣遭到點名的郭信良，也應該退出議長選舉，以利議會改革，畢竟台61以西的光電場域，是郭信良主導議會通過的決議。

郭再欽表示，「雖然已經不再具備黨職身分，但是既然中央黨官將全國敗選的責任究責於他，那麼他願意承擔並宣布退黨。畢竟林飛帆是月領9萬高薪的大官，全國年輕人都很羨慕他，如果他的敗選檢討報告就是檢討郭再欽，那麼他願意承受，以保住這位台南子弟的官位，畢竟年輕人要找工作也不容易，也希望林飛帆在保住官位之後，可以多關心一下青年選票流失的原因」。