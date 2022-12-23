打BA.1次世代的人注意！明起「滿3個月」可再打BA.5疫苗

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

次世代疫苗選擇BA.1的人注意！中央流行疫情指揮中心今（23）日宣布，經專家會議決議，接種BA.1疫苗的民眾滿3個月後可以再接種BA.5疫苗。因國內BA.1疫苗於9月24日開打，明天（12/24）開始就陸續有民眾符合資格，根據最新統計，國內接種BA.1疫苗有近180萬人。

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▲莫德納次世代疫苗BA.1，資料照。（圖／記者李毓康攝）

國內採購次世代疫苗有莫德納的BA.1疫苗與BA.5疫苗兩種，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）10月27日召開專家會議，討論兩種雙價疫苗後續依供應情形提供民眾選擇使用。

指揮中心發言人莊人祥說明，考量目前國內社區的主流病毒株為Omicron BA.5，最後決議為「若已追加接種雙價疫苗(原型株+BA.1)民眾，可依自身風險評估於追加劑接 種間隔至少 3 個月(12 週，84 天)後選擇再接種 1 劑雙價疫苗 (BA.4/5)」。

國內BA.1疫苗9月24日開打，明天起正式滿3個月。莊人祥公布最新統計，到目前為止總計有179.9萬人打BA.1疫苗，將陸續符合資格；另外已經接種BA.5疫苗的有75.6萬人。

根據指揮中心統計，國內次世代疫苗庫存分別是BA.1疫苗92萬劑，以及BA.5疫苗221.6萬劑。昨(12/22)日新冠疫苗總共接種44,274人次，其中莫德納次世代疫苗接種36,539劑。