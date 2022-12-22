小三通復航！金門縣長當選人陳福海「政見兌現」：想搭第一艘專船

▲行政院於今（22）宣布小三通小規模復航，陳福海認為這是他兌現「當選就職後一個月內小三通復航」承諾的具體實踐。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

行政院於今（22）日院會後通過陸委會提交小三通以「金馬專案」方式小規模復航，對象以金馬地區之民眾、陸配為主。對此，金門縣長當選人陳福海表示，今日行政院會通過小三通復航，是他兌現「當選就職後一個月內小三通復航」承諾的具體實踐，也希望在1月7日就能陪伴鄉親搭乘第一艘探親專船前往廈門。

陳福海先感謝中央在冬至佳節時宣布小三通復航專案，讓冰冷近3年的金廈交通便道重啟火苗，在嚴冬中感受到一絲暖意，並重申就職後將會立即啟動專案辦公室，提供疫情與公告復航資訊、受理鄉親訂位並同步向主管機關申請專案復航，也希望在1月7日就能陪伴鄉親搭乘第一艘探親專船前往廈門。

因應農曆春節將至，為協助金馬鄉親返鄉團圓，在疫情可控前提下，陸委會於近日向行政院提交「金馬地區民眾春節交通專案」。陳福海認為，這項專案內容基本上和他當選後，向兩岸有關當局爭取的「以人道探親先行、鄉親陸配為主、滾動式恢復常態化客運」的精神相符。

根據行政院會陸委會規劃的原則，此次小三通復航專案時間為為春節前後兩週（1月7日至2月6日）、金門每天一班航次專案向交通部航港局申請。考量離島防疫能量，搭乘旅客以金門地區民眾、陸配等為限，並由金馬地方政府負責造册及管控。相關邊境檢疫措施參照境外入境我國空運方式辦理，由衛生福利部監督執行。

對於此次中央通過春節小三通復航專案，陳福海由衷感謝各方的努力與協助，特別是陸委會與CDC防疫指揮中心能體察民意瞭解鄉親的訴求與期盼。他指出，當選後立即經過與中央及大陸的密集協商溝通後，理解到中央對於復航的重點考量是金門醫療防疫量能是否足以因應，因此陳福海與團隊研究後立即提出「以鄉親陸配為主的人道探親建議案」，並前往陸委會與CDC拜會座談討論。今日行政院會通過小三通復航，是他兌現「當選就職後一個月內小三通復航」承諾的具體實踐。