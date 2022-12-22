高雄驚見「綠色巨根溫泉」比基尼女獻吻合照　3000人朝聖

▲原PO與十坑野溪溫泉的綠色結晶柱合照。（圖／原PO授權提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

大自然的鬼斧神工！一名女網友時常在網路上分享各地景點，日前她PO出到高雄市桃源區十坑溫泉遊玩的照片，因該溫泉的綠色結晶物太像男性的生殖器，引起不少網友討論。

該名女網友21日在臉書社團「肉腳登山隊」PO出與親友到寶來溪上游十坑野溪溫泉遊玩的照片。原PO穿著黑色比基尼，開心地與綠色結晶柱拍照，搞笑地做出親吻、擁抱等動作。

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據悉，十坑野溪溫泉的溫泉是從山壁上流下，長年下來因溫泉中的碳酸鈣堆積，形成黃綠色的結晶柱。此外，該結晶柱去年因颱風而折斷，1年過後恢復成類似男性的生殖器外型，吸引許多遊客、網紅造訪打卡拍照。

▲許多網友因該結晶柱的外型而感到好奇。（圖／原PO授權提供）



該系列照PO出後吸引3000多名網友按讚留言，「最屌的景點」、「這個叫做大老二溫泉嗎？哈哈哈」、「天然大隻懶XD」、「可不可以摸一下下就好」、「傳說中綠巨人的…」「有點限制級，未滿18歲禁看」。

也有人認為不該觸碰結晶物，「看看不好嗎？一定要這麼玩？讓以後的人沒得欣賞」、「女王頭每個人摸一下現在也要斷了」。

對此，原PO澄清，她很愛搞笑，單純為了拍照效果才這樣拍照，「有人說我破壞，（做出）不好的行為。我很愛大自然的，我怎麼可能會破壞。拍照我很小心的，只有輕輕的碰而已。」

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