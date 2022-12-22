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女子陷低潮…神棍誆「體內有鬼的穢物」須作法　摩鐵性侵下場曝

▲桃園市吳姓男子分別在前年5月與去年9月間，邀約某女子在酒吧喝酒，趁其酒醉意識不清後載至摩鐵性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲神棍哄騙女子被鬼纏身須作法解決，女子信以為真慘遭性侵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃資真／桃園報導

桃園一名曾姓男子聽聞女子小芬（化名）諸事不順，佯稱對方遭鬼纏身，體內留有鬼的穢物，須靠「作法」解決，哄騙小芬到旅館發生關係，桃園地院依強制性交罪判處3年8月，民事部分須賠償47萬6688元。

判決指出，2020年8月初，曾男透過孔姓友人認識小芬，得知她正處低潮期，心情十分低落，認為有機可乘，謊稱小芬遭鬼纏身，體內有鬼遺留的穢物，作法就能化解，使小芬信以為真，應約前往旅館「淨身」。

8月10日，小芬抵達汽車旅館後，曾男指示她以衣物遮蓋雙眼躺在床上，恫稱過程中不得取下衣物，也不能發出聲音，以免有生命危險，小芬不得已聽從，最終遭曾男性侵得逞，事後小芬驚覺有異，決定報警處理。

刑事部分，一、二審曾男皆依強制性交罪判處3年8月；民事部分，小芬主張身體、健康及貞操權遭侵害，致使她受有精神上折磨，向曾男求償醫藥費、不能工作之薪資損失、精神慰撫金等共70萬元。

桃園地院審酌小芬經醫師診斷，的確患有創傷後壓力症候群，使其身心受創難以彌平，醫藥費、薪資損失因有資料為證，全額賠償，另精神慰撫金酌減至40萬元，曾男一共須賠償47萬6688元給小芬。

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