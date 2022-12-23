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社會 社會焦點 保障人權

OL摩鐵激戰人夫同事2次「我是被逼的」　1原因慘輸

記者黃翊婷／綜合報導

人妻小鳳（化名）控訴丈夫外遇女同事美美（化名），曾兩度在汽車旅館發生性行為，事後卻異口同聲稱「我們是玩玩的」，一句道歉都沒有，讓她無法諒解，因而決定提告求償100萬元。美美雖然聲稱受到逼迫，但一審因為缺乏證據，被基隆地院法官裁定應賠償小鳳30萬元，案件上訴至高等法院，仍被合議庭駁回，維持原判決，全案確定。

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲美美聲稱是受到逼迫，才會與小鳳的丈夫發生性行為。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

小鳳在判決書中主張，和丈夫婚後育有2名子女，2019年9、10月起丈夫開始和美美交往，兩人不定期發生性行為，她發現之後要求兩人斷絕關係，丈夫同意了，還帶她到基隆八斗子公園與對方面對面對質，「他們當場向我承認至少有去汽車旅館兩次，並發生性行為，但他們也異口同聲表示，雙方沒有感情，只是好玩。」

然而，小鳳不滿美美介入別人家庭卻連一句道歉都沒有，還說出「別人也都這樣」等話，讓她無法諒解，身心嚴重受創，產生憂鬱症等病症，最後還在2020年9月間與丈夫離婚，因而決定向美美提告求償100萬元，「就我所知，他們在交往期間發生至少6、7次性行為，可能在溫泉旅館或車上。美美還曾寄送童年照片給丈夫當紀念，丈夫說，美美曾傳訊息給他，表明『如果你還沒結婚我一定追你』。」

對於正宮的指控，美美辯稱，和小鳳的丈夫是不同單位的同事，兩人是在2019年總公司開會時認識的，只有總公司每季或半年跨單位的會議才會偶爾碰面，男方夫妻關係早已失和，曾多次在公司聚會向同事請教改善方法，她也勸過幾次，沒想到自2020年6、7月起，對方竟然利用職務上的影響力逼迫她一同前往旅館，如果不順從可能就會被調職。

美美強調，在汽車旅館發生兩次性行為都是被迫的，她曾試圖疏遠，卻受到男方打電話騷擾，後來男方聲稱事情被妻子知道了，要求她前往公園赴約，還必須配合「演出」，說出「我們是玩玩的，沒有感情」等話，結果當場遭小鳳痛罵「怎麼這麼賤」，最後還被騷擾逼迫離職，同樣身心受創，需要服用安眠藥度日。

不過，基隆地院法官認為，美美自認與小鳳的丈夫在汽車旅館發生兩次性行為，可見小鳳的主張確實可信；而美美聲稱受到逼迫，如果不從就會被調職，後來甚至被逼離職，但她並未舉證，僅憑空言抗辯，沒有提出任何證據，因此難以採信她的說法，最終判她應賠償30萬元較為適當。

全案上訴至高等法院，合議庭認為，小鳳的丈夫會製造與美美單獨相處的機會，還會拉扯頭髮、抱怨婚姻不幸，屬於挑逗、撩撥等營造曖昧情境的行為，不足以證明男方有脅迫之意，最終仍裁定駁回上訴，維持一審判決，全案確定。

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