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基隆男未走斑馬線「硬闖馬路遭撞死」！法院依1原則判駕駛無罪

▲▼基隆地院，基隆地方法院。（圖／ETtoday資料照）

▲基隆地院認定肇事駕駛無過失，判他無罪。（圖／ETtoday資料照）

記者閔文昱／綜合報導

基隆市仁一路3日去年10月15日發生一起死亡車禍，一名羅姓老翁在穿越馬路時未走斑馬線，導致駕駛自小客車的劉姓男子來不及閃避迎面撞上，事後羅姓老翁雖被緊急送醫，但仍在當天遭院方宣告不治。檢方事後依過失致死罪起訴劉男，不過基隆地院審理時指出，劉男當時並未違規，且基於「信賴原則」相信其他用路人亦能遵守交通規則，因此認定劉男無過失，判他無罪。

根據判決書內容，這起事件發生在去年10月15日下午約2點左右，當時劉男駕駛自小客車沿基隆市信義區仁一路往東明路方向行駛，行經仁一路59號前，與行走穿越馬路的羅姓老翁發生碰撞，造成羅男創傷性休克、顱內出血併左側硬腦膜下出血、腸繫膜出血、骨盆骨折併骨盆腔出血、雙側膝部挫傷等傷害，經送基隆長庚紀念醫院急救後，仍於同日晚間7點左右死亡。

檢方調查後，認為劉男應注意車前狀況，並隨時採取必要的安全措施，而當天視線良好，路面也無缺陷、障礙物，竟疏未注意而導致羅男被撞擊後傷重不治，因此依過失致死罪嫌將劉男起訴。

劉男在開庭時表示，他當時是正常行駛在道路上，也沒有超速，事發時右前方有行進中的機車擋住他的視線，不料羅男看到機車後不僅沒停下來，還硬闖違規過馬路，出現在他面前時他已來不及煞車，才會撞上羅男。

對此，法院根據行車紀錄器，認定劉男當時的車速約每小時33至35公里，低於該路段50公里速限，而羅男閃過機車到他車前時，劉男約僅有1.53秒的時間可以反應踩剎車，根據交通部公路總局提供的相關研究資料，大多數駕駛在未感知危險而必須做停車動作的典型反應時間為1.6秒，劉男根本無法即時做出煞停的動作。

法院指出，劉男基於「信賴原則」，相信大家騎車、駕車與行人穿越馬路，都會依號誌指示遵守；反觀事故地點距離最近的行人穿越道僅28.4公尺，羅翁仍執意由事發路段穿越道路，違規行為與本案事故發生具有相當因果關係，因此劉男就本案事故發生並無過失可言，亦不須為羅翁死亡結果負責，判決劉男可免過失責任。

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