天道盟大哥撂人包圍工地　索3千萬不成...竟叫小弟當肉盾擋砂石車

記者邱中岳／台北報導

北市刑大接獲報案，在桃園一處工地，遭天道盟太陽會大哥恐嚇勒索，不僅多次前往包圍工地，甚至還叫旗下小弟擋住砂石車出入，最後還一路尾隨砂石車阻止傾倒，進而開口向建商要求3千萬元，警方也在24日順利逮捕太陽會大哥在內等11人到案。

警方調查，59歲的陳姓男子，平時以天道盟太陽會大哥自居，雖然主要活動範圍在基隆地區，但是卻強行介入桃園一帶正在興建的工地，除了撂人包圍工地之外，還阻擋載送砂石的車輛進出，甚至一路尾隨砂石車阻擋作業。

▲天道盟太陽會大哥派小弟包圍桃園工地，還阻止砂石車進出。（圖／記者邱中岳翻攝）

陳姓男子等人不僅向工地建商恐嚇3千萬元，甚至還多次教唆旗下小弟前往工地鬧事，建商不堪其擾報警處理，警方見時機成熟，在24日兵分多路進行搜索，並且逮捕陳嫌在內等11人到案。

警方指出，在陳嫌等人住處搜出球棒2支、行動電話21支、平板電腦1台等相關證物，訊後也依照恐嚇以及《組織犯罪條例》，將陳姓主嫌在內等11人移送地檢署偵辦。

▲天道盟太陽會大哥包圍工程，並向建商恐嚇3千萬，警方一共逮捕陳嫌在內等11人。（圖／記者邱中岳翻攝）

北市警局針對暴力討債、恐嚇取財、聚眾鬥毆滋事、從事詐騙及販毒等不法犯罪集團，強力掃蕩查緝，自2022年7月11日至24日共計檢肅涉嫌犯罪組織案7件，其中治平檢肅目標7人、共犯45人，查獲槍枝10支、棍棒及毒品。

另外還查扣不法利得車輛6台、現金新台幣210萬餘元，呼籲民眾面對黑道幫派之不法犯罪行為，能勇於向警方報案，本局絕對有專業能力及決心，向上溯源為首者及幕後涉及之幫派組織。