清潔工台鐵車廂撿到AirPods「秒帶回家」　失主1招找回

記者黃翊婷／綜合報導

台鐵委外清潔人員林姓男子今年4月13日在列車座椅下方撿到一副AirPods藍芽耳機，卻沒有交給相關單位處理，而是自行把耳機帶回家。周姓失主事後透過「定位」功能幫助警方順利找到林男，並取回自己的耳機，對方也因此吃上官司，被基隆地院法官依法判處罰金2000元。

▲周男不小心在列車上弄丟AirPods。（示意圖／記者崔至雲攝，與本文當事人無關。）

判決書中提到，林男是台鐵委外的清潔人員，今年4月13日他在第114次列車第7至8車廂的座椅下方，撿到周男遺失的AirPods藍芽耳機，卻沒有交給苗栗車站的相關人員處理或是送交警察局，反而還把耳機帶回家中。

周男發現耳機遺失之後，立即透過「定位」功能協助警方找到林男，並取回自己的耳機。林男辯稱，耳機是他在清理車廂時撿到的，本來想交給警察，但因為上晚班的關係，就先帶回家，想等到放假再交給警察，結果還沒放假，警察就先找上門來了。

不過，基隆地院法官認為，林男撿到他人遺失的物品，本應送至相關單位招領，他卻選擇占為己有，顯然欠缺尊重他人財產權的法治觀念，考量到他月薪為2萬6000元，僅能勉強維持家庭開銷，最終依侵占遺失物罪判處罰金2000元，得易服勞役2日，全案仍可上訴。