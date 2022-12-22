她下體掉出血塊「自己都覺得噁」　老公秒1舉動暖哭：重新相信愛情

▲女網友日前不幸流產，而老公對她無微不至的照顧，讓她十分感動。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友表示，她日前在腹中的寶寶離開了，請了1個月的假在家中休養，自己和老公的情緒都很低落，但老公卻24小時在身邊照顧她，強忍悲傷只為了哄她開心，甚至當她下體滑出血塊時，老公毫不遲疑的把血塊撿起丟掉，讓她看了真的超感動「連我自己都覺得超噁的，他竟然不怕」。

原PO在Dcard以「重新愛上老公」為題發文說，她日前在腹中的寶寶不幸離開了，因此請了1個月的產假在家休養，老公也請假7天陪伴她，這段期間內她的情緒一直不穩定，但只要她開始悲傷掉淚時，老公就會把她緊緊抱在懷裡，直到她停止啜泣，「明明他自己也很傷心，但為了要哄我，強忍了自己的情緒」。

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原PO透露，住院那幾天，老公無微不至地照顧她，幾乎是24小時都守候在身邊，不怕尿不怕血不怕嘔吐物，甚至某次2人一起洗澡時，她的下體突然滑出超大血塊，老公毫不遲疑的把血塊撿起丟進馬桶，讓她看了真的超感動，「連我自己都覺得超噁的，他竟然不怕」。

▲網友紛紛祝福、鼓勵原PO。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出引發網友熱議，有人說「想給你們一個擁抱，寶寶只是忘了拿東西，會再回來的」、「我竟然看哭了，祝福你們」、「別忘了偶爾也關心安慰老公呀，加油」、「又讓我相信愛情了，祝你幸福」、「記得要好好抱著老公，謝謝老公的陪伴喔」、「這樣的男人，才值得嫁給他」、「加油，祝你早日打起精神，跟老公永遠幸福」。

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