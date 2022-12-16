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社會 社會焦點 保障人權

獨／中信兄弟「最胸」鐵粉私密片外流　辣模本壘奈大驚：確實是我

▲▼本壘奈。（圖／翻攝自本壘奈臉書）

▲擁有F級美乳的本壘奈是職棒中信兄弟隊的鐵粉。（圖／翻攝自本壘奈臉書）

記者陳雕文／綜合報導

近期有多名辣模的私密片遭外流，像是JKF女郎華華以及波多野Bella、希亞、郭鬼鬼等人，如今再爆出職棒中信兄弟「最胸女粉本壘奈」的限制級私密片也被外流。《ETtoday新聞雲》記者向她查證時，本壘奈看到照片非常驚訝，但也向記者證實照片主角的確是她。

擁有F級美乳的本壘奈是現役JKF女郎，在今年4月23日，職棒中信兄弟對戰統一獅時，在觀眾席的本壘奈被鏡頭拍到穿著超低胸小可愛，邊跳邊晃為兄弟加油，火辣雙球呼之欲出，因此被網友截圖瘋傳，進而登上媒體版面。

▲▼本壘奈。（圖／翻攝自本壘奈臉書）

▲▼本壘奈熱情為中信兄弟隊加油，火辣雙峰呼之欲出被鏡頭捕捉到，以下同。（圖／翻攝自本壘奈臉書）

▲本壘奈場邊加油。（圖／翻攝自本壘奈IG）

▲▼本壘奈熱情為中信兄弟隊加油，出眾身材在觀眾席被鏡頭捕捉到。（圖／翻攝自本壘奈臉書）

▲▼本壘奈熱情為中信兄弟隊加油，出眾身材在觀眾席被鏡頭捕捉到。（圖／翻攝自本壘奈臉書）

本壘奈得知照片外流時表示，「怎麼會…是我嗎？有連結可以看嗎？」後來她點進外流網站看到了照片，發現真的是自己，因此向記者表示，「對，是我」不過隨後本壘奈傳了笑臉貼圖並說，「哇！這個網站好厲害。」展現高EQ。

照片可見本壘奈挺出F級美乳，擺出各種性感姿勢，但沒想到這些照片被有心人士放到其他網站供人瀏覽，更可惡的是，該網站故意先放幾張照片吊人胃口，而網頁底下則會出現字句誘人的連結，吸引網友付費觀賞。

▲▼本壘奈。（圖／翻攝自本壘奈臉書）

▲▼本壘奈表示，目前已經請公司法務處理。（圖／翻攝自本壘奈臉書）

▲▼本壘奈。（圖／翻攝自本壘奈臉書）

本壘奈表示，那些照片其實在JVID上也都能買到，推測可能是有人先買了以後再放到另一個網站上並藉此牟利，知道狀況的當下已經有請公司法務協助處理了。本壘奈無奈說，「其實很傻眼…過去遇到好幾次這種事了。」

對於「辣模私密片外流」的案件一波接一波，網紅推手圤智雨表示，「不管是前任或現任JKF女郎外流，我不禁好奇想問，同樣是辣妹，怎麼Luxy girl 都沒事呢？也沒外流，果然Luxy的管理比較好。」

▼本壘奈除了是中信兄弟鐵粉，也是一名JKF女郎。（圖／翻攝自本壘奈臉書）

▲▼本壘奈也是JKF女郎。。（圖／翻攝自本壘奈臉書）

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