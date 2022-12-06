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大陸 大陸焦點 特派現場

陸下調防疫規定「機票酒店預訂量漲3倍」　去海南旅遊成最夯選擇

▲海南三亞。（圖／CFP）

▲海南三亞在疫情前為大陸民眾冬日避寒勝地。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸各地逐漸放寬防疫政策，民眾出行不再為查驗核酸檢測和健康碼所苦，政策下調也反映在旅遊業上。根據大陸各大售票平台數據顯示，海南、上海、重慶、鄭州等省市出港機票預訂量均較一周前呈現翻倍增漲，其中，海南官方在昨（5）日深夜發布海口、三亞等地不再對外來人員分類管控後1小時內，三亞機票預定量暴漲3.3倍，酒店預訂量也增長3倍。

▲海南海口機場。（圖／CFP）

▲海南海口機場。（圖／CFP）

《觀察者網》報導，在海南多地發佈優化疫情防控政策的通告後，大量遊客登錄同程旅行平台，關注海南出行信息和相關產品。12月5日，全國飛往海口的機票出票量較上週一上漲了63%，飛往三亞的機票出票量上漲55%，海南省酒店訂單量較上周同一時間上漲了21%。

另一間旅遊出行平台飛豬的數據也顯示，截至12月6日14時，三亞的進港航班預訂量環比前一天增長近4倍，同時，海南區域的酒店預訂量也較上周同期增長超1.5倍，其中，三亞酒店預訂量較上周增超3.5倍，海棠灣、亞龍灣、三亞灣為熱門酒店商圈。

「出遊熱潮」逐漸加溫，類似情況反映在重慶、鄭州、濟南、上海、杭州等熱門城市，飛豬數據顯示，截至12月5日16時，杭州出發飛往成都、廣州、深圳、昆明、海口等熱門目的地的機票預訂量較上周增長超1.4倍。其中，杭州飛廣州的機票預訂量環比增超2倍，杭州飛昆明的機票預訂量增1.3倍，杭州飛海口的機票預訂量環比翻倍增長。

同程旅行數據指出，過去一周機票平均價格周環比上漲30%，達到750元人民幣（含稅）（約3225元新台幣），比2022年大陸十一黃金周平均價格上漲約16%。其中，12月3日單日人均機票價格922元（含稅）（約3964.6元新台幣），達到十月以來機票均價峰值。

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