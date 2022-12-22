嘉楠風華酒店「攜手做公益住宿」　基金捐助重聽福利協會及育幼院

▲▼ 嘉楠風華酒店攜手做公益，愛心捐贈活動。（圖／嘉楠風華酒店提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉楠集團秉持取之社會、用之社會的精神，12月22日(四)在嘉楠風華酒店舉辦「攜手做公益，愛心捐贈活動」，將活動募集的基金捐贈社團法人中華民國社區重聽福利協會以及財團法人嘉義市私立修緣育幼院。

▲▼ 嘉楠風華酒店攜手做公益，捐贈社團法人中華民國社區重聽福利協會以及財團法人嘉義市私立修緣育幼院。（圖／嘉楠風華酒店提供）

嘉楠集團近年致力於社會企業責任的落實與推動，從雲林出發到今日，範圍橫跨嘉義、礁溪、墾丁及多個城市，嘉楠風華酒店自2017年成立後，注重社會企業責任幾年來積極投入公益活動，例如：公益馬拉松、捐血活動…等等；近兩年因為疫情，改由攜手做公益住宿專案，邀請旅客平日來嘉旅遊分散群聚的同時，也可以做愛心。

嘉楠風華酒店「奇幻魔法堡」歲末年終回饋嘉義市民，自12/24~01/20期間憑嘉義市證件之民眾，帶孩童入場，不分平假日孩童票接可現折100元，大人票價費用$50(可折抵親子館餐飲消費)。

嘉楠風華酒店總經理陳建昇表示，嘉楠風華酒店疫情期間希望藉由此活動拋磚引玉，讓更多企業一起投入愛心做公益，此專案設定提撥住房營收一成為公益捐贈，在第三季時愛心公益住房專案總銷售額已高達兩百六十萬。

▲▼嘉楠風華酒店「奇幻魔法堡」歲末年終回饋嘉義市民。（圖／嘉楠風華酒店提供）

社團法人中華民國社區重聽福利協會，創立於1997年，希望結合民間人士的力量與政府的福利資源，照顧弱勢族群，協助聽損者生活重建、找回原音世界，重拾自信、尊嚴的人生，結合維膜助聽器，利用此筆捐贈金額製作助聽器，協助聽語障者找回原音世界，預約一個有聲的未來！

財團法人嘉義市私立修緣育幼院，創立於民國76年，修緣育幼院承繼道濟古佛之旨意，秉持「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」精神，結合地方各界人士之力，創辦嘉義地區第一所育幼院，希望為院童們挹注愛心資源並且實際付出關懷，讓院童們感受到濃情與溫暖，院方將會善用這些資源，教導院童珍惜並且期盼未來能夠回饋社會。