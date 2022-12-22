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馬化騰：騰訊貪腐問題驚人　很多業務做不起來是「被掏空了」

▲▼馬化騰,騰訊。（圖／CFP）

▲騰訊創辦人馬化騰。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸網路龍頭騰訊的創辦人馬化騰日前在內部員工大會上警告，騰訊內部的貪腐問題怵目驚心，很多業務做不起來，不是管理者的問題，也不是業務方向問題，而是貪腐漏洞太大，業務被掏空了。

騰訊15日在線上召開內部員工大會，共有100多名員工與會，馬化騰表示，留給騰訊平台與內容事業群（PCG）某些業務的時間不多了，團隊需要強而有力的變化，否則繼續這樣做下去沒有意義，「整個騰訊新聞砍掉都可以。」

對於PCG 內部的改革，馬化騰認為，不能浮於表面，而是要真正給到團隊壓力，讓團隊站在當家作主的創業者角度去思考和行動。

▲上海騰訊大樓。（圖／CFP）

馬化騰也強調，騰訊內部的貪腐問題真的是怵目驚心，「我跟你們講，只是你們沒機會看，看完之後嚇死人。很多業務做不起來，並不是因為管理者問題，也不是業務方向問題，而是貪腐漏洞太大，業務被掏空了。」

另外，對於遊戲業務的前景，馬化騰說，從長期看，國內遊戲市場的版號肯定是緊縮狀態，不會像過去那麼容易拿到，「所以騰訊遊戲一定要聚焦精品，不要浪費任何一個版號的機會。」

值得注意的是，馬化騰也給予了視頻號高度重視，甚至稱微信事業群（WXG）最亮眼的業務就是視頻號，「基本上是全場（全公司）的希望。」

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