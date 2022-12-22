【廣編】統一AB優酪乳X Mr.Wish鮮果茶玩家　聯手推草莓優酪乳創意特調

【廣編特輯】

圖、文／統一AB優酪乳提供

誰說草莓只能做成草莓牛奶？原來微酸微甜又有濃醇奶味的優酪乳，居然和香甜草莓這麼搭！健康好喝的統一AB優酪乳和人氣手搖飲「Mr.Wish 鮮果茶玩家」攜手推出少女心的「草莓酪酪」優酪乳特調，嚴選大湖草莓搭配香醇統一AB無加糖 優酪乳，再加入晶瑩剔透的草莓果凍，口感滑順，每一口都充滿了幸福的滋味！重點是好喝之外還很有健康概念，優酪乳中的益生菌能讓體內動一動，身體也跟著舒暢了起來。

即日起在Mr.Wish各分店就能買到，期間限定飲品可千萬別錯過囉！