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廖老大前加盟主成立「鴿子茶飲」！22苦主「4點控告」曝：錢都賠光

▲「鴿子茶飲 PGTea」開幕記者會,總裁林秉文,董事長兼策略長陳茂嘉。（圖／記者彭懷玉攝）

▲在總裁林秉文、策略長陳茂嘉協同下，前廖老大加盟主成立「鴿子茶飲 PGTea」。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

賽車網紅廖老大飲料店風靡一時，不過卻在半年內頻傳倒閉，從原先120多間分店到現在只剩下20多間店，而先前北市最後一家內湖文德店也正式熄燈，近日加盟店陸續將廖老大招牌撤下，換上「鴿子茶飲 PGTea」之名重新開業，今（20日）鴿子茶飲總裁林秉文、策略長陳茂嘉證實將對廖老大提告，陳茂嘉說，「明天會協同加盟主跟律師談，下周一按鈴控告」。對此，截至出稿前未獲廖老大方面回應。

▲「鴿子茶飲 PGTea」開幕記者會,總裁林秉文,董事長兼策略長陳茂嘉。（圖／記者彭懷玉攝）

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▲董事長兼策略長陳茂嘉。（圖／記者彭懷玉攝）

策略長陳茂嘉說，明天將跟律師談，下周一按鈴控告廖老大，主要內容有三點，一是廖老大對於加盟商商譽毀謗，像是他不曾去過桃園觀音店，卻開直播說觀音店是全台最難喝，第二，廖老大一家店收取36萬元加盟金，卻什麼都沒提供，也沒有製茶的標準SOP，導致各家店品質參差不齊，讓人懷疑是品牌授權費還是加盟金。

▲「鴿子茶飲 PGTea」開幕記者會,總裁林秉文,董事長兼策略長陳茂嘉。（圖／記者彭懷玉攝）

▲廖老大要求各加盟主繳交3000元「慈善捐款」，即便店家沒營業了也依然要繳。（圖／記者彭懷玉攝）

第三，廖老大要求各加盟主每個月需繳交3000元「慈善捐款」，即便店家沒營業了也依然要繳，不過卻拿不出慈善收據，只有行政管理費發票，高掛紅布條跟外界說慈善捐款，有企圖詐欺社會大眾之嫌疑。再來，廖老大茶飲非慈善單位不得收取善款，以上總總，決定統一委託律師對廖老大控告，針對各家的損失希望能有賠償。針對按鈴控告一事，總裁林秉文指出，未獲得廖老大方面之回應。

▲「阿娘喂！廖老大茶坊」近日換上「鴿子茶飲 PGTea」招牌，嘉義民雄店。（圖／鴿子茶飲 PGTea嘉義民雄店提供）

▲▼「阿娘喂！廖老大茶坊」近日陸續換上「鴿子茶飲 PGTea」招牌，圖為嘉義民雄店。（圖／鴿子茶飲 PGTea嘉義民雄店提供）

▲「阿娘喂！廖老大茶坊」近日換上「鴿子茶飲 PGTea」招牌，嘉義民雄店。（圖／鴿子茶飲 PGTea嘉義民雄店提供）

而遠從嘉義民雄店和屏東的店長也前來參加「鴿子茶飲 PGTea」開幕記者會，屏東復興店店長楊小姐說，相信廖老大經營賽車的成功，因此一開始滿懷期望決定投入，想說遵循模式，就算不成功至少也不會太差，「完全沒預料到會是這種下場」，因為他（廖老大）變來變出，並甩鍋給加盟主，100多家一家都慘賠100、200萬元，從爆紅到現在兩個多月，幾乎都倒光了，「只要廖老大一有負面新聞出來，業績就往下掉，越來越差」慘到業績一天只剩下4、500元，但每個月還是要繳3000元。

▲遠從嘉義民雄店和屏東的店長也前來參加「鴿子茶飲 PGTea」開幕記者會。（圖／記者彭懷玉攝）

▲遠從嘉義民雄店和屏東的苦主店長也來參加「鴿子茶飲 PGTea」開幕記者會。（圖／記者彭懷玉攝）

曾經營手搖飲店的廖老大嘉義民雄店梁店長也說，剛好還有保留這些器具，想說試試看，轉身投入「鴿子茶飲 PGTea」拼一把，先前廖老大收36萬元加盟金卻無提供器材。

策略長陳茂嘉說，現在至明年3/1前加盟「鴿子茶飲 PGTea」120萬元、明年4/1前160萬元，4/1之後是收200萬元，含協助更新招牌、第一批茶原料、所有器具等，全都不用自己準備，拎包進去就能當老闆。

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