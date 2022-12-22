資本5萬包離岸風電業務？交長保證是5千萬　「標準不會為一家而變」

▲交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

海立航空有限公司今年向民航局提出籌設許可，第一時間因資本額僅5萬元遭民航局打回票，事後傳出在經濟部長王美花與交通部長王國材「溝通」後翻案，遭藍委質疑兩部長開後門，交通部長王國材今(12/22)出席立院時表示，不會有資本額5萬問題，資本額一定要5千萬以上，不可能為某一家而變。

海立航空為了投入離岸風電直升機業務申請籌設許可，一開始資本額僅5萬元，提出籌設許可申請遭民航局否決，經濟部事後與交通部溝通後，該案出現進度。

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王國材今再度說明，該案是為了要協助離岸風電發展，經濟部克服各種困難協助業者，一開始業者申請資本額和國內投資比例不符合，民航局拒絕沒有通過，但因為直升機工作對離岸風電的影響太大，所以經濟部長也來跟他談如何克服，他說明說符合規定資本額要5千萬元以上，且國內投資比力要比國外多，因此業者用這樣來做籌備書，1年內資本額要達到5千萬，申請普通航空業才能營運，一定要確保符合普通航空業設立規定後才能同意。

王國材指出，基本上該案是為了離岸風電，大家協助它們碰到的困難，一起克服，讓離岸通電政策順利推動，但站在交通部立場，還是要相關規定要符合；現在海立航空資本額是5千萬，一開始放5萬元，籌備計劃書規劃1年內要籌資到5千萬，國內投資要超過5成，目前都超過，未來審查同意下，才會核准設立普通航空業來執行飛航服務。

王國材強調，這部分一定要符合規定，沒有所謂有沒有違反規定的課題，不會有資本額5萬元問題，資本額5萬不會同意，一定是5千萬，民航局審查普通航空業牽涉其他普通航空業過去申請標準，不可能為某一家而變，資本額一定要5千萬以上，且外資比例不能超過5成。