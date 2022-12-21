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立委控2部長「為外資直升機業者開後門」　交長還原經過

▲▼王國材聯訪 立法院交通委員會 未禮讓行人加重罰相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲交通部王國材。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

打算投入離岸風力發電直升機業務的「海立航空有限公司」，今年向民航局提出籌設許可，因資本額僅5萬元遭民航局打回票，在經濟部長王美花與交通部長王國材「溝通」後翻案，立委洪孟楷今（12/21）質疑兩部長開後門，是黑心快篩小吃店翻盤。王國材澄清業者資本額增為5千萬元且符合規定才通過。

立委洪孟楷今在立法院交通委員會質詢時表示，一家外商公司要跟台灣成立直升機民航公司，原民航局不同意，經過交通部、經濟部溝通翻盤，該公司登記在台北市松山區商務中心，持股人只有一人，是一人公司，資本額只有5萬元，卻讓兩位部長幫它開後門，根本是黑心快篩小吃店翻版。

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王國材則表示，現在很多離岸風電公司從國外來，離岸風電水上機組須有特殊技術的直升機公司來做，離岸風電公司在國外有配合很好的業者將它引進台灣，因牽涉台灣投資規定，經濟部認為在離岸風電發展上有這樣的公司配合非常重要，當時經濟部長王美花與他溝通，他向王美花部長說明因為普通航空業有規定國外投資不能超過50%，且資本額要5千萬元。

王國材強調，該公司一開始提出申請時資本額僅5萬元，當時民航局不准，他與王美部部長說明相關法規規定後，經濟部輔導業者符合規定和標準，資本額5千萬且國內投資超過5成，在台灣落腳就要與本土合資，都依照相關規定，第二次申請符合規定後就通過。

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關鍵字：

直升機王國材王美花

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