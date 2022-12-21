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沒搭過雙B！婆婆搶先新娘衝上禮車「硬擠新人中間」...親友全看傻

婆婆沒搭過雙B，竟搶先新娘一步衝上禮車。（示意圖／翻攝自pexels）

▲婆婆竟然以迅雷不及掩耳的速度衝入禮車內坐著。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

在華人社會中，婆媳因為世代、觀念的差異，很容易產生心結，彼此互看不合。一名女網友透露，自己最近剛步入婚姻，結婚當天她按照傳統祭拜祖先，接著便準備坐上禮車前往新房，誰知婆婆因為沒坐過高級轎車，竟然搶先一步衝上車，不顧在場親友勸說，硬要坐在新郎和新娘中間，讓她超傻眼。

原PO在「爆料公社APP－匿名公社」發文，「戀愛交往多年，我們終於要走到結婚這一步，一切的一切就如同準備結婚的新人一樣，按照傳統就是入家門拜祖先等等…接著就是入新房坐著，但新房是另外一間房子，兩間房子不遠，但是也至少要百來步吧！所以我們需要開車前往（總不能穿著白紗拖地走上一段路吧）」。

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女網友提到，「我們一行人準備上車，新人、伴娘、媒人婆、司機，婆婆跟眾親友們都準備看著我們上禮車，司機上車發動車子，然後新郎上車了，婆婆這時迅雷不及掩耳地衝入車內坐著，留下一臉無辜的新娘在車外！可後座再怎麼擠也只能3人坐，可還有伴娘欸，伴娘是新娘的妹妹，也不知新房在哪，所以一定要跟著新娘」。

原PO表示，「眾親友勸說婆婆下車，再開一趟送她去新房，她依舊不肯下車，礙於時辰快到了，新娘親友只有伴娘一人在現場，所以…新娘只好…只好也上車了，然後車外的伴娘怎麼辦？這裡都是新郎家的親友，她也不認識，所以伴娘也上車了，但…她只能坐在新娘腿上」。

人妻無奈地說，「忘了是賓士還是BMW，婆婆說因為沒有坐過高級轎車，所以才要上去坐！但～有必要搶在新娘跟新郎中間嗎？搶新娘禮車的婆婆都不覺得很丟臉嗎？」貼文曝光後，網友紛紛留言「有這種婆婆看來日子不好過了」、「當初應該全下車讓她自己一個在車裡才對，讓她被看看笑話」。

（圖／翻攝自爆料公社APP－匿名公社）

▲人妻無奈表示，伴娘竟坐在她的腿上。（圖／翻攝自爆料公社APP－匿名公社）

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