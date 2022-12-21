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前妻劈腿離婚！「父女斷聯20年」孩子突喊見面　開口1要求他心寒

父女斷聯20年，女兒開口1要求讓他心寒。（示意圖／翻攝自Pexels）

▲女兒長大後開口1要求，讓他心中有氣。（示意圖／翻攝自Pexels）

圖文／CTWANT

「白眼狼女兒要結婚才想起我這個親爸！」一名男網友抱怨，前妻在大女兒3歲時劈腿，帶著孩子跟一名有錢人到國外生活，還不讓父女倆往來，自己只能透過前岳父母打聽女兒消息，最近孩子主動聯絡，說要回台灣結婚，希望2人能見一面，他滿懷雀躍地赴約，這才發現對方目的只是想要錢，讓他相當心寒。

原PO在臉書社團「靠北婚姻2.0」發文，「大女兒3歲時，當時的老婆嫌我窮，劈腿離婚後帶上大女兒，跟聽說是有點錢的野男人跑去國外生活。在前妻的阻擋下，我聯絡不上大女兒，只能偶爾在前岳父母那邊聽到她一點消息，我每次都拜託他們幫我把錢轉交大女兒，還有我的聯絡方法，如果女兒長大了想爸爸，隨時可以聯絡我。」

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男網友提到，「後來我也再婚了，二婚的妻子是個善良人，我們共同努力下有了自己的小生意，日子算滋潤，生了一女一子，都是懂事的好孩子。前陣子大女兒突然主動聯絡我，說快要回台灣結婚，說想婚前跟我見上一面，我很開心，20幾年失而復得的大女兒心裡還記得我這個爸爸，不過現實是我想得太美好了」。

原PO透露，「大女兒的如意算盤是要錢，她的原話是說，要我給她辦一個盛大的婚禮，不然就幫她在台灣置業，就當是補償多年沒照顧她…畢竟是親生女兒，我現在也是個老闆，公司規模不比她那後父差，她要的金額，是滿讓人傻眼的，但我是有能力出這個錢，可是想到大女兒成年後沒主動聯絡我，要錢了才想到親爸，還一開口就一大筆錢，我心中有氣」。

貼文曝光後，網友紛紛留言「送結婚禮就好了，盛大的婚禮是男方該辦的不是嗎」、「記得在離世之前，你名下不要有任何財產，否則後代官司打不完」、「你們早就沒關係了，多年來不聞不問大概沒見面，一開口就要錢，這次給了以後還會有，送禮打發就算了啦」、「是我就包10萬最多了，婚禮是男方要負責」。

（圖／翻攝自靠北婚姻2.0臉書）

（圖／翻攝自靠北婚姻2.0臉書）

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