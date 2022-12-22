爸怨小一兒數學作業太難　題目公開！過來人解答：難的是中文

記者黃翊婷／綜合報導

一名爸爸21日分享小學一年級兒子的數學作業，題目要求依照數字排列，看圖回答問題，但他想了好久都解不出來，這才決定上網PO文求助，「求救啊，我兒子小一的數學作業怎麼那麼難。」文章公開之後，很快就有一名二寶媽留言解答，其他網友也紛紛開玩笑，「有時候不是數學太難，是中文的理解跟說明很難」。

▲原PO被兒子的數學作業難倒。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

原PO在臉書「爆怨2公社」的文章中提到，小一兒子的數學作業有一道題目是要依照數字的排列情況，看圖回答問題，題目一共列出18個數字，並標註「8」為第14個數字，「16」為最後一個數字，接著要回答排在第16個的數字是哪一個等問題，沒想到卻把他難倒了，「求救啊，我兒子小一的數學作業怎麼那麼難，求網友們幫忙解算法。」

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文章公開之後掀起網友留言熱議，「這題數學是在考中文的理解」、「有時候不是數學太難，是中文的理解跟說明很難」、「我連題目都看不懂，慘了」；也有不少人一眼就看懂解題關鍵，「別被裡面的數字混淆了，就想像跟一串珠子一樣，第14顆的數字是8、第15顆是7、第16顆是11⋯⋯依此類推」。

接著，有一名二寶媽留言表示，答案應該是11、15、21、28、24，類似的題目她的兩個孩子都遇過。原PO也在留言處回應，感謝大家幫忙，確實是他把問題想得太難、太複雜，「被圈圈內數字誤導，現在經過你們解題就開竅了。」