5年3度酒駕！新北男不甩18萬罰款　母護子臭罵「土匪政府」

▲新北陳姓男子（中）經行政執行官勸說，終於穿上衣服好好溝通，允諾到新北分署協商如何繳納酒駕罰鍰18萬元。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

新北1名陳姓男子2020年被查獲5年內第3度酒駕，被裁罰18萬元卻置之不理，經移送行政執行署新北分署強制執行，執行官昨（20日）帶隊上門找人，陳男打赤膊怒稱「沒錢繳啦」，陳母也幫腔「這是什麼土匪政府！」執行官好言相勸，終於打動陳男穿上衣服好好溝通，允諾本月（12月）底到新北分署協商處理方案。

現年44歲的陳男是在2020年9月20日上午10點多，開著自用小貨車在新北市蘆洲區被警員攔檢酒測值超標，且是5年內第3次酒駕還無照駕駛，新北市府交通事件裁決處裁罰陳男18萬元罰鍰，因遲未繳納，2021年9月移送新北分署強制執行。

新北分署2度查詢陳男存款無著，今年（2022年）3月間上門執行也撲空，2度通知陳男於今年4月、9月應到新北分署繳清罰鍰或協商繳款方式，陳男都置之不理，行政執行署近期辦理「強力執行滯欠酒(毒)駕罰鍰案件專案」，新北分署執行官昨帶隊到陳男住處找人。

▲陳母（背對鏡頭） 護子心切，也對行政執行官開罵「土匪政府」。（圖／行政執行署新北分署提供）

陳母見到上門的大隊人馬，問明來意後，瞬間翻臉說兒子不在家，更大罵：「人都已經被關過了，為何還要被罰錢，這是什麼土匪政府！」執行官拿出裁決書向陳母解釋陳男酒駕至少3次了，陳母才不情願起身入內去叫兒子出來面對。

陳男打赤膊出來對執行官怒嗆：「沒錢繳啦！」隨即轉身進屋，執行官看到人在、怎能放過，趕緊努力勸說，終於打動陳男穿上外套、走到屋外好好談。他說自己現在沒工作、沒錢繳清罰鍰。

執行官安撫陳男要勇於面對，罰鍰可以辦理分期付款，並勸陳男少喝酒，至少酒後別開車。陳男火氣消了，允諾本月底到新北分署協商處理方案。新北分署呼籲民眾切勿酒(毒)駕，以免害人害己，並影響家人，萬一遭受裁罰，應自動繳納罰鍰或辦理分期繳納，以免遭受強制執行。