陸N95口罩漲價6倍！廠商嘆：時光有如「回到3年前」

▲大陸疫情快速升溫，防疫物資缺貨。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸防疫鬆綁後，疫情快速升溫，N95口罩的價格也飆漲了5、6倍，甚至還出現斷貨情況，令許多供應商感嘆，好像是回到了2020年春節，疫情才剛爆發時，全國搶口罩的那個狀態。

根據《第一財經》報導，上海市民陳丘（化名）說，最近疫情來勢洶洶，身邊的人陽了不少，聽專家說N95的防護效果更好，他也開始改用N95口罩了，由於家裡的口罩存貨不多，想多買一點備用再寄點回去，在網上一搜，發現平時用的這款N95口罩60個規格的要賣到288元，平攤下來一隻要4塊8。

陳丘有點後悔自己在一個微信群之前錯過了一批團購，「那批口罩是另一個品牌，耳掛式5元1個，當時嫌貴沒有下單。現在再去諮詢群主，說是已經斷貨了，先登記一下用量，到貨了會優先通知，但什麼時候到貨不知道。」

一位防疫物資批發商透露，批發拿貨是一箱起賣，「價格現在差不多4塊錢左右吧，但是沒有現貨，要排隊等。」不只如此，對方還強調，上游原材料漲了7倍，而且對於未來的到貨狀況也不確定，「現在沒有貨，不知道到時候現貨是哪一個牌子，規格都不一樣。」

至於N95口罩原來的價格，則可以參考銀川市官方先前查出的一起案例。根據官方通報，銀川市興慶區某醫療器械經營部購進一批N95醫用防護口罩，購進單價均為0.65元／個，銷售價格為1元／個；9月27日將銷售價格提高至1.3元／個，10月17日再次將銷售價格提高至1.5元／個。

對於口罩價格的飆漲，防疫物資批發商指出，很多人之前都戴普通口罩的，現在突然覺得不夠用了，都要戴醫用口罩了。

事實上，浙江省紹興諸暨市市場監管局日前才立案查處一家涉嫌哄抬口罩價格的商家，該商家9天時間將所銷售的KN95（非醫用）口罩從每包18.68元漲至139.90元，漲幅達648.9%。

12月14日晚間，市場監管局執法人員到該網店所在的口罩生產基地，看到基地內囤積大量口罩。經查看銷售記錄，發現其在成本未明顯增加的情況下大幅提高售價。

以在某平台銷售的某款KN95（非醫用）口罩為例，6日的成交價為每包18.68元，9日提高到48.90元，10日漲到89.90元，到14日已達139.90元。至被查獲，這款口罩售出7000多包。同時，經營者對網店其餘近20款產品也進行提價，幅度均在200%以上。

不過，對於N95口罩的價格走勢，多家上市公司認為，當前激增的市場需求僅是短期內的需求，預計明年春季過後將會走向平穩。