約國中妹漁光島車震　他炫耀狂傳「雄偉照」賠15萬換緩刑

▲男子在網路上認識年僅14歲的國中少女，隔天見面就大玩車震。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者黃資真／台南報導

台南一名蔡姓男子透過網路認識國中生小虹（化名），2人約到漁光島「車震」，蔡男拍下對方裸照後，竟分享給小虹朋友炫耀，小虹得知後將此事跟社工說，全案才曝光。台南地院考量蔡男以15萬與小虹和解，依拍攝少年為猥褻行為之電子訊號罪判處1年3月，緩刑3年。

判決指出，去年11月8日，蔡男透過Zenly、IG認識小虹，聊天過程中蔡男清楚對方為年僅14歲的國中生，之後2人相約隔天到漁光島遊玩，接著在車上發生關係，過程中蔡男還拍下3張裸照。

幾天後，蔡男與小虹同學聊天時，不僅炫耀他們大玩「車震」，甚至分享裸照給她的同學看，小虹知道後深感不滿，向社工抱怨，此事才曝光。

法官勘驗2人對話紀錄，蔡男曾問她當天會穿什麼樣子，小虹回答「真理褲加小可愛」，且蔡男無傳送任何威脅發生關係的字眼，足認2人屬合意性交，但拍攝少女裸照行為已犯「拍攝少年為猥褻行為之電子訊號罪」，判處1年3月有期徒刑，考量蔡男以15萬元與小虹達成和解，宣告緩刑3年，禁止對小虹實施妨害性自主、性剝削、性騷擾之不法侵害行為。