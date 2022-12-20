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莊人祥稱BNT尚有百萬劑　郭台銘提2點疑問籲：考慮可以更周全

記者江采蓁／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘昨（19）日談起購買BNT疫苗時遭遇重重困難，讓他感嘆執政者「沒有把人民生命作為第一優先」，另也控訴台灣目前沒有BNT次世代疫苗可打，讓他母親無法接種，對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前國內成人、兒童及幼兒劑型的BNT疫苗有超過100萬劑。郭台銘今（20）日晚間又於臉書提出兩點關於BNT疫苗的疑問，建議可以更具多面向、周全的考慮。

▲▼郭台銘深夜悼念亡妻　發文談人生最大遺憾：救不回愛人與家人。（圖／翻攝自臉書／郭台銘）

▲郭台銘提出關於BNT疫苗的兩點疑問，建議對於保障生命權，在類似疫苗、藥物等採購上，可以更具多面向、周全考慮。（圖／翻攝自臉書／郭台銘）

郭台銘表示，當初購買BNT有很多障礙，感嘆當時要是政府早點讓疫苗引進，就可以大幅減少死亡人數之外，他也透露97歲的母親打了3劑BNT，現在卻一劑BNT都打不到。對此，莊人祥表示，成人、兒童及幼兒劑型的BNT疫苗766萬劑，目前此三種劑型都還有超過100萬劑可用，而指揮中心指揮官王必勝今日也親上火線回應談疫苗採購策略，指出指揮中心從沒有排斥購買BNT疫苗，但基於實際需求量、BNT與莫德納兩家產品差異性不大，還有整體疫苗採購策略等，以已經簽約且交貨彈性高的莫德納優先。

郭台銘晚間透過臉書提出疑問，他表示，第一，看到莊人祥說台灣還有很多BNT疫苗，他有點納悶，因為他上週才問過北醫邱院長，邱院長說像他媽媽這個年紀，需要打的是BNT的次世代疫苗，「但目前台灣應該沒有！」第二，台灣有這麼多的人都是接種BNT疫苗，如果要追加次世代加強劑，為何ㄧ定要增加換疫苗的風險？尤其是針對高風險的族群，為何就是沒辦法繼續選擇BNT？他強調，對於保障生命權，在類似疫苗、藥物等採購上，建議可以更具多面向、周全考慮！
 

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