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大陸 大陸焦點 特派現場

98歲「共和國勳章」獲獎老兵病逝　國共內戰拿兩次「戰鬥英雄」稱號

▲98歲的大陸「共和國勳章」得主張富清因病去世。（圖／翻攝央視）

▲98歲的大陸「共和國勳章」得主張富清因病去世。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

曾拿下大陸全國最高榮譽「共和國勳章」的98歲老兵張富清昨（20）日在武漢因病去世。張富清在國共內戰期間，為西北野戰軍彭德懷手下的一名小兵，不過他先後榮立一等功三次、二等功一次，還被記下「特等功」並兩次獲得「戰鬥英雄」榮譽稱號。

▲98歲的大陸「共和國勳章」得主張富清因病去世。（圖／翻攝央視）

《央視新聞》報導，1955年，張富清退役轉業，主動選擇到湖北省最偏遠的來鳳縣工作，為貧困山區奉獻一生。60多年來，張富清刻意塵封功績，連兒女也不知情。

張富清封存的特等功《報功書》顯示，他在1948年永豐戰役中立下大功。張富清在一晝夜的激戰後，炸毀兩座碉堡，與他一同出擊的戰友身亡，讓他非常悲痛。張富清生前透露，「當時身處的六連為突擊連，第一個帶頭跳下4公尺高的城牆，與敵人血拼激戰。」

張富清在2019年9月29日從大陸國家主席手中接下象徵最高榮譽的中華人民共和國國家勳章。據了解，大陸共頒出9枚「共和國勳章」，獲得勳章者有中國航太總師孫家棟、解放軍「抗美援朝」英雄李延年、中國核潛艇之父黃旭華、諾貝爾獎得主屠呦呦和呼吸病學專家鍾南山，現已離世的則是，「氫彈之父」于敏、婦女勞工代表申紀蘭、「雜交水稻之父」袁隆平和張富清。

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