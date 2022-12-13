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同場PK空投精準度　小弟運-9擊敗先進鯤鵬大哥運-20

▲▼運-20和運-9同台考核精準空投、精準著陸等項目，最終由運-9勝出。（圖／翻攝自微信公眾號「央視軍事」）

▲運-20和運-9同台考核精準空投、精準著陸等項目，最終由運-9勝出。（圖／翻攝自微信公眾號「央視軍事」）

軍武中心／綜合報導

解放軍性能先進的運-20和兩次在俄羅斯「航空飛鏢」項目取得冠軍的運-9，兩款運輸機同台比武結果如何。大陸官方透露，在同一規則下公平競賽，透過精準空投、著陸等項目考核後，最終由正式服役滿10年的運-9勝出。

據微信公眾號「央視軍事」報導，西部戰區空軍航空兵某部運輸機部隊結合年終考核展開比武競賽，運-20和運-9同台考核、同台競技。考核隨機抽選參賽機組抽簽決定出動序列，把運輸機核心作戰能力細化為準時到達、精準空投、精準著陸、垂直過載等數個課目，檢驗不同機組的訓練質效。

報導指出，為了在規定時間準時到達預定考核地域，運-20和運-9各機組都在航路中選定了多個點位，不斷修正飛行過程中，因空中氣象條件產生的時間偏差，運輸機陸續準時出現在指定地域做好物資投放準備。隨著機長下達口令，朵朵傘花在空中綻放，帶著空投物件飄向靶標方向。

西部戰區空軍航空兵某部裁判長付曉宇表示，為了考出機組的真實水平，這次比武競賽在無指揮引導、無地面標識、無氣象資料的「三無」條件下進行中件連投，把精準度作為評定空投能力的重要標準。

報導強調，此次年終大考他們緊貼運輸機作戰樣式設計考核內容，赴複雜地域組織實戰考核，引導官兵在學習中尋找制勝戰法，破解問題矛盾，提升訓練效能。而經過兩天的比拼，上屆赴俄羅斯奪下「航空飛鏢」項目冠軍運-9飛機史學偉機組獲得本次競賽考核的冠軍。

▼飛行員史學偉率領的運-9機組屢獲競賽佳績。（圖／翻攝自微信公眾號「央視軍事」）

▲▼運-20和運-9同台考核精準空投、精準著陸等項目，最終由運-9勝出。（圖／翻攝自微信公眾號「央視軍事」）

公開資料顯示，運-9由運-8III類平台發展而來，並在2010年首飛、2012年服役、2017年形成作戰能力。與運-8相比，動力方面換裝渦槳-6C發動機，六葉複合材料螺旋槳，最大功率由4500馬力提高到5100馬力，不僅耗油率下降，也改善高溫、高原起降性能。其最大起飛重量由61噸提高到65噸，載重也由15噸提高到20噸，同時在拉薩機場最大載重從5噸提高至15噸。

▼運-20。（圖／CFP）

▲運-20。（圖／CFP）

運-20是由中國航空工業集團有限公司旗下西安飛機工業集團所研發的重型遠程戰略軍用運輸機，2016年服役以來，被視為是解放軍空軍未來邁向戰略空軍的一大關鍵。該機目前最大起飛重量200噸，最大載重55噸，最大航程約7800公里，未來若能順利搭配渦扇-20發動機，最大起飛重量可望達到220噸，最大載重量達到66噸。

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