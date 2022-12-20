內蒙古上空出現巨型「蝌蚪狀」神秘發光體　疑為陸基中段反導試驗

記者魏有德／綜合報導

大陸內蒙古一帶昨（19）日晚間傳出有不明發光物體出現在夜空中，不少民眾直擊此一「奇景」，也將內容拍攝下來上傳網路，進而在陸網瘋傳。影片傳開後，部分軍事迷認為是火箭類飛行器，更有人明確指向「陸基中段反導」試驗出現的光斑，不過，確切內容還需經大陸國防部對此說明和證實。

▲內蒙古多地民眾直擊夜空中的巨型白色不明飛行物體。（圖／翻攝燃新聞，下同）

《網易新聞》報導，2022年12月19日晚上，在內蒙古鄂爾多斯多地的網友拍下了「不明飛行物」，從圖片中，我們可以看到它拖著一條長長的尾巴，似乎像是有人在往下「投放」煙霧彈一樣，又似乎像是在往空中發射什麼東西。

從多名網友拍攝的影片可以歸納出，白色的不明發光物體在上升過程中，外圍包覆的煙霧會導致其型態產生不同的變化，一度像是白色的巨型蝌蚪朝天既飛去，在白煙散去的過程中，又會像是圖釘一般，逐漸拉長拖曳的白煙。

不少軍事迷看了影片後推斷，這情況大概率是「陸基中段反導試驗」的成果。據了解，彈道導彈的飛行分為三階段，即「上升段」、「中段」和「末段」。在各國研究反導彈攔截技術上主要是針對這三個不同階段進行攔截。

現階段較成熟的反導系統主要集中在中段和末段攔截，其中，導彈在中段飛行速度非常快，反導系統要進行動能的撞擊攔截方式，首先要能夠用雷達識別，藉此判斷軌跡和速度，對它進行追蹤鎖定，才能發射攔截彈，難度非常大，也是擁有彈道導彈技術的國家在反制上不斷研究的課題之一。

此前，大陸國防部曾在6月19日公布，「中國在境內進行了一次陸基中段反導攔截技術試驗，試驗達到了預期目的。這一試驗是防禦性的，不針對任何國家。」恰巧時隔半年，內蒙古一帶再有民眾直擊疑為陸基中段反導系統驗證的情景，確切情況還等等待解放軍釋出的最新消息才可證實。