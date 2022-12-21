最新民調！2023年經濟看好度43％創新低　願意西進民眾僅剩10.1％

▲上班族。（圖／記者潘姿吟攝）

記者詹宜庭／台北報導

根據《遠見民意研究調查》21日公布「2023台灣民心動向大調查」結果顯示，台灣民眾對2023年經濟大勢並不樂觀，有43％認為2023年的國內經濟發展會變差，而兩岸緊張氛圍也連帶影響民眾赴陸意願，願意「西進」投資或就職求學的民眾僅剩10.1％，其中20至29歲有意願的民眾更剩下3％。

遠見民意研究調查中心表示，有多數民眾對2023年沒有太大期待，其中43％民眾對2023年經濟發展持悲觀態度，認為會變好的則為31％。然而，認為變好的比例創下歷年來新低紀錄，變差的比例也寫下歷年新高，與去年調查相比，前者比例減少了13.4個百分點，後者比例則增加了5.8個百分點。針對20至29歲的族群，有高達48.4％認為明年經濟會「變好」，其餘年齡層多數都相當悲觀，甚至有年齡愈大愈顯著的現象。

▲逾四成三民眾看壞2023年經濟。（圖／遠見民意研究調查提供，下同，點圖放大）



遠見民意研究調查中心透露，本次調查中有29％民眾認為自己的個人財務狀況未來一年會更好，33.1％認為會變差，跟去年數據相比，認為會變好的比例減少了8.9個百分點，也寫下歷年新低。

至於台灣民眾對中國大陸的好感度，數據顯示，若有機會前往國外發展，不論是工作、投資或就學，有18.5％支持到美國，再來是東南亞的12.4％、東北亞12.1％、歐洲12.0％、紐澳10.8％，過去熱門的「西進」僅剩10.1％，特別是年輕族群意願更是低落。

遠見民意研究調查中心補充，20到29歲想去中國大陸發展的比例，從去年的18.2％降為3％，銳減15.2個百分點，代表中國大陸不論投資、職場環境等，都影響到台灣民眾赴陸發展的意願。

遠見民意研究調查中心分析，中國大陸因情勢持續緊繃，影響了民眾對中國大陸的觀感，整體而言，有28.8％的民眾對中國大陸印象變好，反觀有高達55.6％的民眾印象變差。而往年相比，2018年12月還有59.7％對中國大陸印象變好，僅28.4％印象變差，到了2019年12月，兩個數據出現黃金交叉，印象變好的僅剩38.2％，變差的多達44.2％，今年比例有持續拉大的跡象。

然而，遠見民意研究調查中心也強調，即便大多數的人都認為兩岸關係變不好，台灣民眾卻仍未放棄與對岸交流的機會，高達58.8％的民眾仍認為，兩岸應該增加互動，僅有24.2％主張減少。但相較去年同期，增加互動的比例降低1.3個百分點，減少互動的也減少2.7個百分點，民眾希望增加互動的比例也創下歷年新低。

最後，在旅遊部分，隨著疫情趨緩，各項禁令逐步解封，許多國人已開始安排未來一年旅遊行程，日本為台灣民眾出國首選，比例高達41.8％，接著依序為歐洲7.0％，中國大陸5.6％，美國4.8％。與去年（2021年）相比，雖然前往日本的比例減少了8.1個百分點，但整體名次沒有太多改變，但想去歐洲的比例有顯著增加，總體增幅來到9.4個百分點，遠見民意研究調查中心研判，民眾多年無法出國，累積不少旅費和假期，因此偏好選擇距離較遠的旅遊地點。

本次調查訪問期間是2022年12月1日至12月8日，以居住在台灣年滿20歲以上民眾 ，抽樣方法是以等比例分層隨機抽樣，抽出電話門號後末二碼代以隨機亂數處理，有效樣本1071份，對母體各項參數的推論，以95％信賴度估計最大抽樣誤差為±2.99％，對受訪民眾的性別、戶籍地、年齡、教育程度等項進行樣本代表性的統計檢定與加權處理，以符合母體結構。