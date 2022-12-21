　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸多地血庫告急！　山東一捐血站單日僅5人上門捐1600ml

▲大陸多地鬧血荒，血液庫存嚴重不足。（圖／翻攝第一財經網）

▲大陸多地鬧血荒，血液庫存嚴重不足。（圖／翻攝第一財經網）

記者魏有德／綜合報導

大陸新冠感染者劇增，不僅藥物出現供給困難的情況，各地近期也紛紛發出「血庫」告急的消息，呼籲社會大眾挽袖子出門捐血。由於血庫缺血會嚴重影響孕產婦及危重症者的搶救能量，再加上新冠感染者康復後要去捐血得等上一段時間，血庫告急在疫情下成為一種「惡性循環」。

▲江蘇連雲港、淮安響應血庫告急捐血行動。（圖／CFP）

▲江蘇連雲港、淮安民眾響應血庫告急捐血行動。（圖／CFP，下同）

《新京報》報導，受疫情影響，山東省血液中心再次發出血液庫存低位預警，尤其是A型血和O型血，僅能滿足臨床極危重症患者3天用血量。濟南市泉城廣場東側愛心獻血屋單日只有5人獻血，獻血量1600毫升，考慮到用血緊張，部分醫院的擇期手術暫時未開展。

在此情況下，山東省血液中心疾呼符合條件的民眾積極捐血，希望返鄉大學生就地捐血，讓血液補充後能方便全省調配應急。

此外，廣州血液中心也透露，受「陽潮」和「寒潮」雙重影響，血液庫存出現階段性偏低，目前仍能保障臨床急救需要和安全，為了保障醫療急救用血需要和安全，呼籲符合近期捐血條件的市民，在嚴格做好個人防護的前提下捐血一次。

▲江蘇連雲港、淮安響應血庫告急捐血行動。（圖／CFP）

至於江蘇南京則是受到大專院校陸續放假，團體捐血活動處於停滯狀態，南京地區各級醫療機構血液庫存已跌破最低庫存警戒線，因此，江蘇省血液中心13日發出《致在寧（南京）市民的倡議書》，呼籲黨政機關、企業事業單位及市民能出門捐血。

雲南昆明血液中心在12日發出消息稱，血液庫存告急，急需愛心捐血。數據顯示，昆明市平均每日需要500人的愛心捐血，才能基本滿足臨床用血需求，受疫情影響，捐血人數急劇下降，團體捐血活動被迫停滯，平均每日捐血人數不足百人，已經危及到孕產婦、危重症患者的搶救，血液庫存全面告急。

►威德in「白葡萄果凍」特價了！迅速補充能量，方便又好吃

ET快訊
4天後就職！　12名當選人恐「當選無效」
快訊／趙介佑販毒詐欺！　二審判決出爐
魔獸「場上發怒片」瘋傳！　美媒：他在台灣越來越暴躁了
快訊／姆巴佩終於笑了！　秀嘟嘴照
台YTR登頂聖母峰突發意外！　急call直升機救人
23歲逃兵役躲國外14年！　軟體業經理下場慘了
陸40歲女演員爆染疫逝世！　留下7歲兒
妻確診買不到退燒藥！　尪絕望翻冰箱見「離世女兒送上禮物」
郭董打臉「台灣沒有BNT次世代」　醫1圖加碼轟指輝中心
快訊／逆子弒父分屍成「人彘」！　下場出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

新娘婚後第三天起床掃地　婆婆豪灑滿地人民幣：把福氣掃進來

陸為何爆嚴重藥荒？業內人士揭無奈：提前1個月說也能「人人一盒」

享年39歲！京劇名伶儲蘭蘭驚傳「新冠併發症猝死」　兒子才7歲

陸多地血庫告急！　山東一捐血站單日僅5人上門捐1600ml

戴隱形眼鏡10年！她就醫發現「眼角膜嚴重受損」...視力剩0.1

妻確診買不到退燒藥！尪絕望翻冰箱見「離世女兒送上禮物 」爆哭

村長60多刀砍死老夫婦！還割掉人夫生殖器　怒嗆「他偷我老婆」

陸民眾海外求藥！連印仿版都賣完　代購輝瑞1.5萬元一盒「2周送到」

穿搭如能幹女秘書！「饅頭巨彈」快炸裂　仍逃不過網友毒舌

兩岸半導體合作與挑戰？　劉兆玄：中美大環境「台灣有選邊站」　

梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄

周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

媽「改造飲料盒」騙女兒喝藥　她上當一吸...驚呆直接飄走！

火雞肉飯老闆心算結帳 機關槍嘴速以為唱RAP

用穀物排出梅西、姆巴佩畫像　藝術家：兩個都是偉大的球員

梅西世足奪冠　精彩瞬間全回顧

許光漢再扮高中生「握緊拳頭」　施柏宇嘴甜柯佳嬿虧：有夠官方

5萬法國球迷迎接英雄回家　球員嗨翻！姆巴佩笑不出來

新娘婚後第三天起床掃地　婆婆豪灑滿地人民幣：把福氣掃進來

陸為何爆嚴重藥荒？業內人士揭無奈：提前1個月說也能「人人一盒」

享年39歲！京劇名伶儲蘭蘭驚傳「新冠併發症猝死」　兒子才7歲

陸多地血庫告急！　山東一捐血站單日僅5人上門捐1600ml

戴隱形眼鏡10年！她就醫發現「眼角膜嚴重受損」...視力剩0.1

妻確診買不到退燒藥！尪絕望翻冰箱見「離世女兒送上禮物 」爆哭

村長60多刀砍死老夫婦！還割掉人夫生殖器　怒嗆「他偷我老婆」

陸民眾海外求藥！連印仿版都賣完　代購輝瑞1.5萬元一盒「2周送到」

穿搭如能幹女秘書！「饅頭巨彈」快炸裂　仍逃不過網友毒舌

兩岸半導體合作與挑戰？　劉兆玄：中美大環境「台灣有選邊站」　

永安國小師搶拍媽媽「神級便當」　網友驚呼「根本是午餐罷凌」

新娘婚後第三天起床掃地　婆婆豪灑滿地人民幣：把福氣掃進來

女友聊結婚「房要登記我媽名下」　他聽原因傻眼！1年後結局爽爆

《鐵達尼號》「蘿絲太胖」害死傑克？　專業實測結果曝：1個非死不可

綠提案「選舉公報移除學歷」　王鴻薇諷「笑話」：把選民當塑膠？

鍾明軒被大卡車撞！還原上路「突發狀況」砰一聲 挨轟三寶…他白眼回擊

天兵房客賣房東新沙發遭砲轟　本尊回擊：協議好的！

評論林佳龍「海陸大餐」賄選雙標　王鴻薇被控誹謗不起訴

外國人最想收到的台灣禮物！莎莎傻眼「送這我很不好意思」

85度C新春麻將蛋糕、cama café「日富一日」禮盒旺財運

全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街

大陸熱門新聞

穿搭如能幹女秘書　「饅頭巨彈」快炸裂

妻確診買不到退燒藥！尪冰箱翻到離世女兒送上禮物

陸醫院屍體堆積　焚化爐24小時運作

看婚禮影片發現被戴綠帽！新娘竟是自己老婆他提告

小四女童病逝　媽在班群留訊息「不要被新冠騙了」

陸年輕人流行「交嘴友」　單純「接吻」不戀愛也不上床

陸為何爆嚴重藥荒？業內人士揭無奈

村長60刀砍死夫婦！還割掉生殖器

陸人妻確診「醒來全家都跑了」超崩潰

戴隱形眼鏡10年！她「眼角膜受損」視力剩0.1

享年39歲！京劇名伶儲蘭蘭驚傳「新冠併發症猝死

陸民眾海外求藥！連印仿版都賣完 代購輝瑞1.5萬元一盒「2周送到」

和男幽會被抓包！妻辯為貼補家用...網1原因支持

下課遭陌生人尾隨！高三妹人間蒸發1個月

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

12女大生集體失蹤！　竟淪林森北「樓鳳」籌學費

考不好被罵！醫科女殺母分屍：我打敗了怪物

大飛分手楊晨熙「是他先提的」　曝9年情斷主因

冬至來了！「這生肖」財運翻旺　一路賺到2023

捕獲野生林志玲吃火鍋！老闆陪聊一晚認不出

邱宇辰被爆分手女友「牽新車又換伴」

男團成員爆11年婚變！

找妹子約砲遇到「兄弟女友」　他一試探心酸了

熊熊起身「血崩像流產」！就診夾出5cm異物

法媒「梅西進球違規」證據遭官方打臉

揭廖科溢撩妹SOP話術都一樣！

冬至後衰神降臨！2生肖「錢財恐被騙光」　命理師：小心了

孫生分手2週被瘋猜「交14萬新女友」！

今轉雨降6℃！越晚越冷「連4天探6度」

19歲女怕私密片外流　砍死男友

更多

最夯影音

更多
梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄

梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄
周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

媽「改造飲料盒」騙女兒喝藥　她上當一吸...驚呆直接飄走！

媽「改造飲料盒」騙女兒喝藥　她上當一吸...驚呆直接飄走！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面