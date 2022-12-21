陸多地血庫告急！　山東一捐血站單日僅5人上門捐1600ml

▲大陸多地鬧血荒，血液庫存嚴重不足。（圖／翻攝第一財經網）

記者魏有德／綜合報導

大陸新冠感染者劇增，不僅藥物出現供給困難的情況，各地近期也紛紛發出「血庫」告急的消息，呼籲社會大眾挽袖子出門捐血。由於血庫缺血會嚴重影響孕產婦及危重症者的搶救能量，再加上新冠感染者康復後要去捐血得等上一段時間，血庫告急在疫情下成為一種「惡性循環」。

▲江蘇連雲港、淮安民眾響應血庫告急捐血行動。（圖／CFP，下同）

《新京報》報導，受疫情影響，山東省血液中心再次發出血液庫存低位預警，尤其是A型血和O型血，僅能滿足臨床極危重症患者3天用血量。濟南市泉城廣場東側愛心獻血屋單日只有5人獻血，獻血量1600毫升，考慮到用血緊張，部分醫院的擇期手術暫時未開展。

在此情況下，山東省血液中心疾呼符合條件的民眾積極捐血，希望返鄉大學生就地捐血，讓血液補充後能方便全省調配應急。

此外，廣州血液中心也透露，受「陽潮」和「寒潮」雙重影響，血液庫存出現階段性偏低，目前仍能保障臨床急救需要和安全，為了保障醫療急救用血需要和安全，呼籲符合近期捐血條件的市民，在嚴格做好個人防護的前提下捐血一次。

至於江蘇南京則是受到大專院校陸續放假，團體捐血活動處於停滯狀態，南京地區各級醫療機構血液庫存已跌破最低庫存警戒線，因此，江蘇省血液中心13日發出《致在寧（南京）市民的倡議書》，呼籲黨政機關、企業事業單位及市民能出門捐血。

雲南昆明血液中心在12日發出消息稱，血液庫存告急，急需愛心捐血。數據顯示，昆明市平均每日需要500人的愛心捐血，才能基本滿足臨床用血需求，受疫情影響，捐血人數急劇下降，團體捐血活動被迫停滯，平均每日捐血人數不足百人，已經危及到孕產婦、危重症患者的搶救，血液庫存全面告急。