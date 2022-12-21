86發增至160發　志願役射擊訓練調整立、跪、臥三姿勢

軍聞社／記者周力行臺北20日電

國防部20日召開例行記者會，近期外界針對國軍訓練課程有許多不同的看法，媒體詢問國軍的訓練能否滿足現代化作戰需求，未來有何精進方向？ 對此國防部訓次室軍事訓練處處長劉慎謨少將表示，國軍考量戰訓需求及參考先進國家訓練做法，以實戰化為核心，強化官兵作戰職能。

志願士兵入伍訓練方面，劉處長指出，從原本的5週、230個小時，調升為8週、380小時，課程區分一般課程、體能戰技、兵器教練及戰鬥教練等4大類；新增項目包含合理冒險、戰場抗壓、健康管理、運動科學概論、戰傷救護，以及求生訓練、戰術行軍與宿營訓練。另外，射擊部分從原本臥姿86發，調整為立、跪、臥三種姿勢射擊，總共160發。

劉處長表示，部隊訓練部分依照任務需求及部隊屬性，增加中、高級專長，新式武器及裝備操作等。藉由駐地專長訓練、兵科基地、聯合演訓，以及作戰計畫演練等完整訓練，強化官兵執行戰訓任務的作戰職能。

另外，有媒體詢問，年底將屆，外界均認為義務役役期是否延長，應於國家安全、利益的角度評估，不應有選舉因素的考量，國防部有何說明？國防部發言人孫立方少將指出，有關役期延長，涉及範圍非常廣，除了國際戰略情勢、國家安全等考量，以及戰力提升的需求。另外，包含役男的各種權益，不論是教育權益，或者經濟方面，在服役期間如何兼顧家庭生計等，所牽涉的範圍非常廣，而且每一項都跟役男的權益與國人所關心的重點，有非常大的關連性。

孫處長表示，目前國防部已緊鑼密鼓進行統整及協調，有關詳細的規劃，將於確認後，就會立刻向社會大眾說明。