全球軍力排行遭質疑「只算數據」　鄉民噴：難道像世界盃打淘汰賽

▲關於台灣在世界軍力排名的問題，總有許多當過兵的網友以國軍現況，質疑排名真實性。（圖／國防部提供）

記者林彥臣／綜合報導

全球有許多研究單位不時會發表「全球軍力排名」等數據，以Global Firepower為例，2022年2月認證台灣的軍力為全球第21，比第22的烏克蘭還強1個名次，經常被台灣網友質疑研究單位根本不懂國軍現狀，只拿數據推測。對此就有網友開噴，不然要像世界盃一樣打淘汰賽？

PTT軍武板（Military）日前有網友再度將Global Firepower的數據排名拿出來討論，原PO提到質疑，「2022全球軍事實力排行榜，個人認為美國第一沒有問題，但俄羅斯仍占據世界第二位並不是很客觀，就俄烏沖突打成這樣，俄陸軍竟然還能世界第一，美國第二就不說了，竟然把大陸陸軍排第三，實屬搞笑」。

▲台灣的軍力領先烏克蘭1個名次，不過許多網友不相信。（圖／翻攝自Global Firepower）



對此就有網友在推文中回應表示，「不值一讀的垃圾數據網站」、「GFP都是用帳面數據算而且只算數量」、「這網站參考度很低還有人不知道？」

但是也有網友回應表示，「啊能用來排名的當然只有數據啊，難不成還你像打世界杯一樣，全部放在一起打淘汰賽喔，數據是一回事，真的實戰又是另一回事 要考慮的事太多了」。

還有網友認為，「世界排名只是積分和賠率而已，場數少、比分低的運動要爆冷的機會比較大，局部衝突勝負運氣占比高，大型會戰勝負實力占比高」。

▲Global Firepower以備註，俄烏戰爭雙方的戰損，會計入2023年的數據。（圖／路透）



其實Global Firepower在俄羅斯的業面中已備註，「俄烏戰爭期間發生的單位損失，將計入2023年GFP指數發布中。暫定更新時間為2022年12月-2023年1月。」

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