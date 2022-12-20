2022新聞人物票選！　他目前最高票第一

▲2022年度新聞人物票選。（圖／合成圖）

記者楊庭蒝／綜合報導

2022年已經接近尾聲，《ETtoday新聞雲》舉辦2022年度新聞人物票選活動，回首2022年發生的大小事，投票還能參加抽獎，超過200項豐富的獎品等你來拿！

票選有「禮」人氣相挺！截至20日下午6點30分左右，在50位候選者名單中，前3名分別由大貓熊團團（861票）、京都橘高校吹奏部「橘色惡魔」（784票）、台積電創辦人張忠謀（700票）暫居前3名。

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大貓熊團團於2008年12月23日抵台，經過了將近14個年頭，於11月19日不敵病魔過世。團團溫柔的個性深受台灣、大陸的大小朋友喜愛，不少民眾聞訊受訪時表示相當難過，而團團病逝當天更是一度衝上微博熱搜榜第一名。

中華文化總會在今年國慶邀請日本素有「橘色惡魔」之稱的京都橘高校吹奏部來台表演，精彩的演出風靡全台，在國內掀起一陣「橘色旋風」，文總先後在YouTube頻道上架了國慶完整演出影片以及部分幕後花絮，至今已經超過3百萬次點閱。

台灣「護國神山」台積電創始人張忠謀自2018年正式退休後，其一舉一動還是相當受到關注，於今年擔任2022亞太經濟合作經濟領袖會議（APEC）領袖代表，與各國政要、商業巨擘交流。2022年台積電也有多項進展，包括於美國亞利桑那州設廠，計畫在2026年開始生產 3 奈米製程技術。

2022年度新聞人物票選於2022年12月20日（二） 10:00開跑，並於12月31日（六） 23:59止，讀者只要取得ETtoday新聞雲會員資格，透過ETtoday新聞雲App進入本活動頁，就可以投票為自己支持的候選人應援。

投票辦法方面，每一位讀者每日可以獲得10張免費票，單日最多可投10位不重複之候選人，隔日會重置票數，僅限當天使用，不能累積使用。

▼《ETtoday新聞雲》舉辦「2022年度新聞人物票選」活動，20日上午10點整正式開跑，預計於12月31日截止。