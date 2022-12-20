牙助衛教喊「幫你保養攝護腺」！伸手偷摸患者下體　下場慘了

▲年輕患者到牙醫診所看診，卻遭牙助性騷擾。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

台北市一名陳姓牙醫助理教導病患刷牙，沒想到竟以「保養攝護腺」為由，伸手觸摸患者的下體、私密處，嚇得患者衝出求救。陳姓牙助因為違反性騷擾防治法，被判刑有期徒刑3個月，不服後提起上訴，又被高等法院駁回，全案確定。

根據判決書內容，陳姓男子2021年在台北市大安區某牙醫診所擔任牙助，過程中收到醫師的指示，帶著年輕的男患者進入廁所，教導正確的刷牙衛教。

沒想到陳姓男子進入廁所後，竟告知患者，自己曾擔任過泌尿科護理師，可以幫忙進行「攝護腺保養」，被患者拒絕後，還趁著刷牙的過程偷摸對方生殖器，一共摸了10多下，接著又摸對方的乳頭2下。

▲儘管患者出言拒絕，陳男仍觸碰對方的下體10多次。（示意圖／取自免費圖庫123RF）



患者感到相當不舒服，立刻衝出廁所，並向櫃台人員、醫師反應這件事。陳男則向櫃檯人員解釋，是有「差一點戳到」，後來說詞反覆，又解釋是「廁所太窄」，所以才不小心壓到患者的皮帶，且動作是壓到，而非觸摸。

陳男挨告後反駁，當天是與患者第一次見面，教導刷牙時，也沒有告知對方，自己曾擔任過泌尿科助理。

不過，法院審理後認為，陳男在此工作以前，曾在高雄某泌尿科診所擔任助理，且陳男與原告本來並不相識，如果不是陳男透露，原告不會知道陳男的經歷，因此認定原告的說法足以採信。

陳男被依照性騷擾防治法，判有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。陳男對此感到不服，提起上訴，高等法院審理後，則駁回上訴，維持一審判決，全案確定。此外，患者還同時對陳男提出了刑事附帶民事賠償，高等法院審理後，判陳男應賠3萬元精神賠償。

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