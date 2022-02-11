美型人像手機再升級　OPPO Reno7「人像光斑」拉起氛圍感

記者陳俐穎／台北報導

近期發表會訊息頻發，除了三星剛發布最新的Galaxy S22系列之外，OPPO今日也舉辦線上發表會，發布全新的Reno 7系列，在外觀上一樣維持一貫的藍色系設計，並且光線照射下可以呈現不同光芒，將於2月19日正式上市。

▲OPPO Reno7系列。（圖／記者陳俐穎攝）

在硬體規格上，OPPO Reno7 Pro配置6400萬畫素的AI三鏡頭，並且搭載Sony IMX709感光元件，顯著提升高達6成的近光量，能在強烈的背光情況下拍出有細節的照片，就算是暗光拍攝也可以快速對焦。

OPP手機一向在拍照上有所著墨，特別在人像攝影方面，透過相機硬體軟體運算等，可以更加強人物神采，這次也著墨於人像上，人像光斑的模式，可以在背景光源的拍攝下，人臉也能呈現清晰立體狀態，且擁有25段可調光圈，可以透過大光圈拍出更好的光斑效果。

▲OPPO Reno7系列人像光斑攝影效果。（圖／記者陳俐穎攝）

▲自拍也可啟用人像光斑模式。（圖／記者陳俐穎攝）

此次OPPO Reno7系列也推出兩個規格，包含Reno7與Reno7 Pro，ETtoday新聞雲也取得實機體驗拍攝，原相機在人像模式中，可以自行選擇「光斑人像」模式，且前後鏡頭都能適用。

開啟後背景的串燈會呈現類似光暈的模式，深色背景霧化更凸顯景深與人物立體感，並且在大光圈的幫助下，就算是在夜間也能擁有良好的光源效果，十分適合拍攝夜晚串燈、夜景燈光等等。

▲OPPO Reno7 Pro後鏡頭設計。（圖／記者陳俐穎攝）

OPPO也宣布，Reno7系列將於2月19日正式上市，Reno7建議售價為1萬5990元，而Reno7 Pro建議售價為2萬1990元，將於各通路上市。今日開始也舉辦預購活動，預購即贈送藍牙耳機、保護殼與螢幕意外保護等。