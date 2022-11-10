輪椅卡關求助被拒⋯兩廳院身障席位少於法規！李永得：感到慚愧

▲立委提到，兩廳院輪椅席次並無優於法規。（資料圖／記者呂佳賢攝）



記者林育綾／台北報導

出版人郝明義提到去兩廳院看演出時，因買不到輪椅席，改買一般席位，但離場時遇到困難，求助工作人員卻被拒絕；兩廳院事後也表達歉意。今（10）日立委邱顯智指出，兩廳院的輪椅席次其實「少於法規」，還有多處設施並不友善身障者；文化部長李永得聽聞表示「感到慚愧」，承諾要求兩廳院檢討改善。

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▲邱顯智在質詢時提到，兩廳院無障礙設施不符合法規。（圖／記者林育綾攝）

郝明義昨（9日）在臉書表示，日前到音樂廳看演出時，因輪椅席次客滿，改買第一排座位，透過朋友協助下階梯，但離場要上階梯時卻遭遇阻礙，他與朋友求助現場工作人員，卻遭人員以必須在崗位上工作為由拒絕，甚至提到「有規定不能幫輪椅客人，如果摔倒，我們負不起責任」。他感慨，「服務者與需要幫助者」之間，雙方都應該建立有保障的SOP。

▲立委邱顯智在質詢時提到，兩廳院無障礙設施其實不符合法規。（圖／記者林育綾攝）

而立委邱顯智今日在立法院質詢提到，兩廳院時常強調自己重視平權，原以為無障礙設施優於法規，不過後續檢視發現，音樂廳和演奏廳的輪椅席位，其實都比法規規定來得少。他也另外也點出多處不友善身障人員的設施，像是自動門應為橫移開啟，兩廳院卻是前後開啟，還有扶手過高、不友善輪椅使用者等。

而在電梯方面，像是缺乏語音系統引導，都不友善視障者和身障者；而音樂廳從大門通往服務台更是「一塊導盲磚都沒」，等於視障者要靠一己之力到服務台、廁所根本不可能。

▲▼立委邱顯智在質詢時提到，兩廳院多處設施不友善身障者。（圖／記者林育綾攝）



李永得對此坦言，一直以為兩廳院的無障礙設施優於法規，如今才知道有缺失，「我感到很慚愧！」他承諾會請兩廳院做全面的檢討改善，並於一個月內提交書面報告；而不只針對兩廳院，所有文化場館都會一併檢討。

▲▼立委邱顯智在質詢時提到，兩廳院多處設施不友善身障者。（圖／記者林育綾攝）



針對郝明義的遭遇，兩廳院後續也表示歉意，提到「演奏廳服務人員在第一時間依照作業原則，建議郝先生與陪同者至輪椅席觀賞演出。郝先生表達欲前往購買票券上之座位，故服務人員予以尊重，並提醒輪椅至第一排座位途中有階梯存在，不易移動。」、「在郝先生這次的觀演過程中，兩廳院服務人員在面對郝先生的需求上，未能回應觀眾需求並予以協助，造成郝先生的觀演經驗不佳，在此表達歉意：兩廳院亦將以此為例，進行內部溝通與討論，並成立專案小組，以更完善的服務設計流程來面對所有觀眾。」