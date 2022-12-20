正妹畢業驚喜！穿「天使之翼」180萬紙鈔打造　男友銀彈太強

記者詹雅婷／綜合報導

泰國曼谷大學今年畢業典禮十分亮眼，其中一名正妹應屆畢業生穿戴由面額1000泰銖紙幣製作的「天使之翼」以及皇冠與花環，要價約200萬泰銖（約新台幣180萬元）。令人關注的是，其實這是女子收到的驚喜畢業禮物，送的人就是她的男友。

▲正妹穿上男友送的畢業驚喜禮物，是由紙鈔打造的天使翅膀。（圖／翻攝自抖音）

綜合外媒MGROnlineLive等報導，依據曼谷大學在TikTok帳號發布的影片，這名正妹畢業生身上穿戴千元泰銖紙鈔打造的巨大天使翅膀，除此之外，頭上的皇冠、脖子上的花圈、身前的裝飾，也全都是用紙鈔製作。

其實這是女子男友找上業者重金打造，就是要給女友一個畢業驚喜，原本店家還不相信，結果真的收到男子的匯款，才把這件超級浮誇的「天使之翼」華麗服裝製作完成。

更多新聞

►情侶狂粉穿梅西、姆巴佩球衣結婚 婚宴辦完秒衝200km回家看決賽

►阿根廷女球迷「露奶慶祝」！ 新邪惡視角曝：雪乳上下猛搖