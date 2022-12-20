住家淹水…3姐妹「手碰漏電柱子」瞬間身亡！　鄰居想救也差點送命

▲馬來西亞吉蘭丹州連日淹水，結果在19日發生觸電意外，導致年紀在27至33歲的三姐妹身亡。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

馬來西亞吉蘭丹州連日淹水，結果在19日發生觸電意外，導致年紀在27至33歲的三姐妹身亡。當時她們踩在積水裡面，手觸碰到住家前方漏電的柱子，才會導致三人死亡，原本要上前搭救的鄰居，也差點一起送命。

根據《中國報》報導，吉蘭丹州總警長19日證實，有三名姐妹在住家前方觸電身亡，死者分別是27歲的諾法迪亞、29歲的莎基娜和33歲的莎茲娃妮，「事發時死者住家正在淹水，其中一名死者觸碰到住家外漏電的柱子，後來另外兩名姐妹上前搭救，才跟著觸電。」

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▲吉蘭丹州淹水災情嚴重。



「由於住家淹水，水深至6公尺，三人在越過水時，其中一人疑似滑倒時手碰到住家外的柱子而觸電，另外2人為了幫忙，最終三人其觸電而亡。」總警長說，目前負責單位已切斷該處電源。

鄰居表示，當天她看到三姐妹走出門外，就詢問她們要去哪，大姊回應，她們要去家門口看現在河川的水位，「莎茲娃妮手扶著柱子，突然全身痙攣，倒地抽搐，站在後面的諾法迪亞上前扶她時，也遭遇相同的情況，本來走在前方的莎基娜，馬上折回頭，不料也跟著倒下痙攣、抽搐。」

鄰居回憶，當時她立刻大喊姐妹們的家人，而她的丈夫也跑出來想幫忙，「我丈夫趕來幫忙，碰觸到其中一人的身體，馬上感到一股電流，老公馬上退後幾步。」後來村民協助報警，將姐妹們緊急送醫後仍回天乏術。

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