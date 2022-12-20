露營山崩活埋「母女泥中緊緊相擁」過世　全家剩兒子獨活

▲馬來西亞16日山崩，至今造成24人罹難。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞露營營地16日山崩事件救援行動邁入第5天，迄今確認24人死亡，仍有9人下落不明，數十名搜救成員20日上午8時30分繼續展開搜救。在這起悲劇的罹難者當中，有一對母女遭到山崩泥土活埋，緊緊相擁沒有分開，且女子丈夫也已證實罹難，全家剩下當天沒有去露營的兒子活著。

綜合星洲日報、8視界等外媒報導，這對母女是在16日山崩事故發生當天被尋獲，母親已證實為43歲民眾華小老師方彩依，起初因她與女兒緊緊相擁，送醫途中被分開，運抵醫院太平間時，已無法透過科學方式確認女童遺體身分。

已知方彩依當天與43歲丈夫許國文也一起同行，帶著6歲女兒許欣雅（音譯）與同事們到露營地。截至18日，夫妻倆確定罹難，許欣雅的身分驗證作業仍在進行中。而全家唯獨還在念中學的兒子當天沒有同行，逃過死劫。

有生還者回憶，當時有聽到猶如雷聲的巨響，大量泥土傾瀉壓垮帳篷，「一切都發生得太快」。

來自新加坡的37歲男子Tee Yeow King當天也到露營地，當他凌晨2時左右還躺在帳篷中睡覺時，突然聽到一陣巨響，驚覺狀況不對勁，立即叫醒妻子、抓住2個孩子，用身體保護妻小，「當時聲音越來越大，和我以前聽到的完全不一樣，就像是樹木被劈開、岩石碎裂，且聲音朝我們這邊傳來，但在黑夜之中跑離帳篷已經太遲，這一切發生得非常快」，能存活下來非常幸運。