情侶狂粉穿梅西、姆巴佩球衣結婚　婚宴辦完秒衝200km回家看決賽

▲梅西、姆巴佩在世界盃決賽交鋒，而印度一對球迷連結婚都選在決賽日，還各自穿上他們的10號球衣。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

印度南部喀拉拉邦（Kerala）一對戀人決定互許終生，兩人都是足球狂粉，連大婚之日都剛好辦在12月18日，阿根廷和法國世足決賽當天。新郎在婚禮上穿著阿根廷球王梅西的球衣，新娘則是穿了法國天才前鋒姆巴佩的球衣，這對新人匆匆辦完婚宴，結束後立刻奔波206公里返回家中觀看轟動全球的世界盃決賽。

根據BBC報導，阿根廷和法國18日在卡達的路薩爾體育場（Lusail Stadium）對決爭冠賽事全球都在關注，印度一對男女相當熱愛足球，小倆口的婚禮竟然就選在世足決賽當天，雖然大多婚禮事宜都能妥協，但對於決賽該支持法國還是阿根廷，兩人始終互不相讓。

新郎薩欽（Sachin R）與新娘阿蒂菈（R Athira）婚禮當天穿著傳統婚服、戴起首飾，還外加一件足球球衣，雖然背號都是10號，但新郎穿的是梅西的藍白條紋球衣，新娘則穿了法國隊姆巴佩的深藍色球衣。

據報導，婚禮儀式結束之後，這對新人匆匆地辦完婚宴，並從喀拉拉邦中部科契市（Kochi）南下趕路206公里，回到新郎薩欽位於該邦最南端的特里凡得琅縣（Thiruvananthapuram）的家中，及時趕上了那場轟動全球的世紀決賽。顯然，新婚之夜是支持阿根廷隊的薩欽笑到最後。

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