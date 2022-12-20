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阿根廷女球迷「露奶慶祝」！　新邪惡視角曝：雪乳上下猛搖

▲▼阿根廷最狂「世足奶」彈出來　妹子本尊無碼曝光！傳遭警衛硬上帶出場。（圖／推特）

▲阿根廷女球迷上空慶祝獲勝。（圖／推特，下同）

記者王佩翊／編譯

阿根廷奪得2022年度卡達世界盃冠軍，舉國歡騰，決賽現場也有大批的阿根廷球迷到場支持。然而場邊卻有一名金髮女子事後引發熱議。原來當阿根廷在PK賽踢進關鍵致勝球後，她當場脫下上衣，上半身全裸露出雙球。不僅如此，她還在胸部畫上阿根廷國旗，雪乳更隨著她不斷跳動而上下搖晃。

根據《每日星報》報導，一名推特網友在看轉播時發現，在世界盃決賽時，有一名坐在前排的阿根廷女球迷因為太過興奮，竟當場脫衣，沒穿內衣的她上半身全裸，還拿著脫下的衣物狂甩，短短7秒的轉播畫面隨即引發熱議。然而由於卡達當地規定嚴格，該名女球迷一度傳出遭警衛帶走。

▲▼阿根廷最狂「世足奶」彈出來　妹子本尊無碼曝光！傳遭警衛硬上帶出場。（圖／推特）

一名坐在半裸女球迷後方的球迷則公布了一支最新視角的影片，只見畫面中明顯可以看到女球迷正面「上空」，而她還在胸部上畫上阿根廷國旗，由此可見，早就已經預謀要脫衣慶祝。當她開心地上下跳躍時，雙球也跟著不斷晃動，讓附近球迷無法轉移視線。

不過該名女球迷事後幾乎呈現「被消失」的狀態，網路上完全找不到她的蹤影或消息，讓網友擔憂她是否是遭到卡達當局帶走，或是被警方扣留。

事實上，卡達遵循嚴格的伊斯蘭律法，在世足開始前卡達旅遊局和各國政府就曾呼籲，應避免在公開場合穿著暴露衣服，以尊重當地宗教文化，因此穿著過於性感的服裝或是隨意裸露身體，除了可能面臨巨額罰款之外，更有可能遭到當局逮捕。

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