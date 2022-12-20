男友拿鑽戒求婚！回家竟喊「給我7萬5」逼AA制　她傻眼：不敢戴上了

▲男友連鑽戒都要AA制。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

你能接受什麼都採「AA制」嗎？一名女網友表示，平時和男友的花費都是採AA制，對方算得很細，但沒想到現在連求婚鑽戒都要一人付一半，讓她相當傻眼，不願意付錢也不敢戴上戒指，不知道該怎麼辦。大部分的人看到後紛紛勸分手，表示「這麼計較的生活會很痛苦」。

原PO在「Dcard」發文表示，和男友交往4年了，感情一直很穩定，唯一的問題是2人的用錢觀念有差異，從交往開始就一直都是採AA制，但男友就連一瓶水都要計較，只要她有喝到就要付錢，「其實不是我不願意跟他分錢，只是偶爾會覺得我們有必要分這麼細嗎？」但對方也不會佔她便宜，因此她也尊重對方的想法。

[廣告]請繼續往下閱讀...

近來2人打算要結婚，男友也在朋友的見證下拿出鑽戒求婚，未料他們回到家之後，對方竟然說「那個鑽戒我挑了很久，15萬左右，沒關係，你可以慢慢轉7萬5給我就好」，她聽到當場傻眼，說「你的求婚戒指也要跟我AA嗎？」對方也有點愣住，表示「結婚是我們兩個的事啊，不應該AA嗎？」

原PO聽到後還是無法接受，沉默了很久後回應「但那是求婚鑽戒欸…不是男方送給女生的求婚禮物嗎？」可是男友仍不甘示弱，表示「但…是因為我們兩個要結婚，才會有這個求婚送禮的環節啊，還是說結婚男生就應該要多付錢？」

▲男友的言論讓原PO很崩潰。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

之後2人開始冷戰，男友沒有再提起鑽戒的事，可是原PO也不敢戴上那枚戒指，「戴了好像我佔他便宜一樣」。現在她也開始思考，如果男友連求婚都不願意花錢，那麼婚後家裡的大小事，對方是否也會如此計較，不知道該怎麼解決，只好PO文詢問「想請問大家是我的問題嗎？求婚鑽戒要跟我AA，真的很誇張吧？」

不少人看到後紛紛表示，「這種強烈建議不要在一起，太計較的日子不好過」、「以後生小孩也要AA嗎？產檢費、住院費、月子費可以AA，請問懷孕不舒服、身材變形、生產的痛、產後哺乳的勞累怎麼AA，還是他到時候會全部換算成現金給妳？」「跟太過計較的人生活會很辛苦，真的，以後會因為錢覺得委屈或辛苦的時候多的是，好好想清楚吧」、「可以接受之後買等價的東西還給對方，但你也要想想，婚後這麼AA的生活，你可以接受嗎」、「AA沒關係，但這麼計較的話，你一定會崩潰，好好想想要不要結婚吧」。