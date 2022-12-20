綠委提學歷不需揭露　她酸：替「明通補習班」高徒未雨綢繆？

▲游毓蘭質疑，學位證明是數年間在專業領域上所辛勤耕耘出來的成就，有什麼好不能列在選舉公報上？（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

今年九合一大選爆出許多論文抄襲醜聞，日前桃園市長鄭文燦和民進黨立委蔡適應也接連因論文抄襲被撤銷學位。今（20）日蔡適應等綠委就在立法院提案，以後選舉公報不應強制要求「揭露候選人學歷」，對此，國民黨立委游毓蘭就在臉書痛批，「這是為了讓『明通補習班』的高徒們未來還要參政時的未雨綢繆嗎？」

游毓蘭表示，選舉公報上除了記載著候選人的基本資料以外，最重要的兩個欄目就是學經歷與政見，政見不用說，在我們投下自己的一票之前，都應該想像自己未來希望生活在什麼樣子的社會裡頭，而這些候選人提出的政見能否對你我周遭的生活有實質幫助，亦或只是在開一些如拆遷機場這種任期內根本達成不了的空頭支票？她點出，學經歷更是重要，代表著這位候選人過去的經歷與學習，能不能勝任我們即將賦予給他的重責大任。

游毓蘭強調，雖然選罷法並沒有規定一定要學士，或是碩博士以上才能競選總統、縣市首長、立委等職務，但幾乎每位候選人都不約而同地會將自己的最高學歷給寫在選舉公報上面，這除了展現自己的專業領域所在之外，也是讓選民們「信任」候選人的能力與專業素養的基礎評斷方式。她提到，殊不知，可能是最近民進黨學位及論文問題太多，竟然有綠委提案要修改選罷法，希望改為以後學歷不用揭示，「這是為了讓『明通補習班』的高徒們未來還要參政時的未雨綢繆嗎？」她質疑，還是還有更多灌水的學歷怕被揭穿。

曾經擔任許多碩博士的指導教授多年，游毓蘭表示，每一位學生的論文都是逼著他們認真研究、來回修改檢討，所以雖然她不是像國安局長陳明通一樣是高產量的教授，但她可以抬頭挺胸地替所有指導學生擔保，「他們的論文都是真材實料，沒有問題！」她指出，而這些認真的學生花費了數年做出來的論文所得到的學位，難道不應該列在選舉公報上，讓選民們瞭解候選人過去所做過的努力與遭受的肯定嗎？

此外，游毓蘭表示，即便這次的選舉有所謂的論文風暴，也不代表著其他大多數的候選人，他們在學業上的認真努力可以被抹滅？她相信大部份人，在完成自己的碩博士論文或畢業專題時，都是兢兢業業地努力完成的，而學位證明，不單只是簡單的一紙畢業證書，更是數年間在專業領域上所辛勤耕耘出來的成就，「這有什麼好不能列在選舉公報上的嗎？」

▲蔡適應等綠委在立法院提案「學歷不需揭露」。（圖／翻攝自游毓蘭臉書）