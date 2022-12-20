蔡適應北大博士學位遭撤銷　吳斯懷控：今在立院提案「學歷不需揭露」

▲蔡適應 。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者詹宜庭／台北報導

繼前新竹市長林智堅、桃園市長鄭文燦因論文抄襲被台大撤銷碩士學位，民進黨立委蔡適應就讀台北大學都市計畫研究所的博士論文也於本月3日涉嫌抄襲而被校方撤銷其學位。對此，國民黨立委吳斯懷20日指出，先前蔡適應才說會「尊重審查結果，依法提出申訴」，結果今日就在立法院提案「學歷不需揭露」，試圖憑藉修法為己開脫，痛批「果然是綠能你不能。」

針對蔡適應研究所論文涉嫌抄襲，北大本月2日審查結果表示，對於蔡適應博士論文審定結果一案，校方業完成審定，並通知當事人審定結果，若當事人有異議，得在收受通知後15日內，以書面列舉具體事實及理由向本校提出申訴，將依規定審理。而蔡適應3日透過臉書發表5點聲明，表示會尊重審查結果，對師長與母校造成的困擾再次深表歉意，也尊重審議結果，並將依法提出申訴。

吳斯懷今日指出，立委鍾佳濱、蔡適應、何志偉等24人，鑑於近年幫派犯罪組織及成員數創歷年新高，為擴大排「黑、金、槍、毒」避免利用競選公職漂白，並為保障弱勢之參政權，提出「公職人員選舉罷免法第二十六條、第三十二條及第四十七條文修正草案」；其中第五點寫道，「民主政治宜採取更開放的態度，參選人之學歷與其是否足以代表人民意志，並無一定關聯性，選舉公報實不應強制要求揭露候選人學歷，應刪除第四十七條第一項、第二項學歷之要求。」

吳斯懷批評，蔡適應3日才發文說要「尊重審查結果，依法提出申訴」，如今卻在立法院提案「學歷不需揭露」，痛批民進黨藉由《選罷法增訂排黑條款》偷渡《中介法》，現在又試圖憑藉修法為己開脫，「果然是綠能你不能！人民想知道這是不是民進黨全黨共識？」

▲▼吳斯懷控蔡適應在立法院提案「學歷不需揭露」。（圖／翻攝自Facebook／立法委員吳斯懷，點圖放大）