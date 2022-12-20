以為自己是「拓海」...高雄男高速過彎撞電桿卡棚架　又是酒駕！

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名吳姓男子（38歲）19日凌晨2時許開著黑色轎車上路，在梓官區一處彎道高速過彎，結果車子失控撞上路邊電線桿後，卡在電桿與路邊民宅的棚架中間，整個車頭嚴重毀損，前擋玻璃撞出蜘蛛網裂痕，吳男被卡在車內，警、消獲報趕到將他救出送醫，經酒測後酒測值高達0.59毫克，又是酒駕肇事。

▲黑色轎車卡在電線桿和民宅棚架之間。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲轎車車頭毀損嚴重。（圖／記者陳宏瑞攝）

岡山分局梓官分駐所19日凌晨2時許通報，在梓官區大舍東路上有交通事故發生，員警到場後發現，一台黑色轎車卡在電線桿和民宅棚架中間，經初步調查，駕駛吳姓男子沿大舍東路方向行駛，在一處彎道高速過彎，車子隨即失控自撞路旁電線桿，造成現場棚架、停放車輛、花盆等物損壞，吳男也多處挫傷送醫治療，所幸並無大礙。

▲轎車擋風玻璃有蜘蛛網狀碎裂。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

據了解，車禍發生當下附近居民幾乎都在熟睡中，大家先聽到刺耳的煞車聲後，隨即聽到「轟」一聲巨響，不少人跑出來察看，發現車子就卡在電線桿和棚架中間，車頭幾乎全毀，可見撞擊力道之大。

員警後續到醫院對吳男施予酒測後，測得酒測值為0.59毫克，研判為酒後駕車釀禍；全案依公共危險罪嫌，函送地檢署偵辦。

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