超商茶葉蛋「4大優惠」快看！加蛋只要3元　咖啡3杯77折、5杯72折

▲7-11線上、門市推出4大茶葉蛋優惠。（示意圖／ETtoday資料照）

記者周姈姈／台北報導

全家調漲蛋價，現煮蛋品項茶葉蛋將調整售價至每顆13元，限店販售之鼎王麻辣蛋將調整售價至20元，引發熱烈討論，而7-11茶葉蛋則是「不降還特價」，即日起線上、門市祭出4大茶葉蛋優惠，最低用3元就能加蛋省荷包；另外還有咖啡優惠，即日起可享「任選3杯77折、5杯72折」。

7-11門市、線上推出茶葉蛋4大優惠，即日起至12/31止，至門市購買麵食指定品項，加購所長茶葉蛋或茶葉蛋可省7元，等同所長茶葉蛋單顆下殺11元、茶葉蛋3元；即日起至12/27止，買指定瑞穗鮮乳290ml加購所長茶葉蛋或茶葉蛋省5元，等於所長茶葉蛋單顆只要13元、茶葉蛋5元。

▲7-11「茶葉蛋訂閱制」優惠，平均單顆下殺9元。（圖／7-11提供）



線上的部分，OPEN POINT APP行動隨時取推出「茶葉蛋50入475元」優惠，平均單顆9.5元，還有「茶葉蛋訂閱制」，30天20入特價180元，平均單顆9元，限期1個月內兌換完畢。吃茶葉蛋配咖啡更滿足！7-11門市自即日起至12/27止，CITY全系列飲品可享「任選3杯77折、5杯72折」優惠(不可思議咖啡、Espresso、精品濾掛咖啡除外)。

萊爾富Hi-Life VIP APP整買零取也祭出「茶葉蛋優惠」，即日起至2023/1/10止，茶葉蛋30顆限時下殺280元，等於每顆只要9元。

▲萊爾富茶葉蛋限時下殺1顆9元 。（圖／萊爾富提供）