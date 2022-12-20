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接見歐洲議會訪團　蔡英文：台灣有能力、意願跟國際民主夥伴加強合作

▲▼蔡英文接見歐洲議會訪團。（圖／翻攝自蔡英文Youtube）

▲蔡英文接見歐洲議會訪團。（圖／翻攝自蔡英文Youtube）

記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文20日在總統府接見歐洲議會國貿委員會（INTA）代表團。蔡在致詞時說，面對全球威權主義持續擴張，「台灣有能力也有意願跟國際民主陣線夥伴加強合作」；蔡也說，期待雙方能一起加強經貿交流、供應鏈鏈安全並加速推動台歐盟BIA的進程，讓雙方的企業更有信心擴大投資。

蔡英文說，這次是歐洲議會國貿委員會第一次派遣官方的代表團來訪問台灣，各位的來訪對雙邊關係的發展以及經貿交流都具有深遠的意義。

「近年來歐洲議會越來越關注台灣議題。」蔡英文表示，在阿西馬柯波蘿團長以及歐洲議員朋友的支持之下，從今年1月到現在，歐洲議會以及所屬相關委員會已經通過了10項友台法案。

其中，包括支持台灣的國際參與與關切台海和平穩定，也敦促歐盟和台灣針對綠色科技跟數位經濟的合作展，開結構性的對話。

蔡英文表示，要藉著今天的機會，我要代台灣人民向各位議員朋友表達最誠摯的感謝，台灣和歐盟是理念相近的夥伴，我們不僅共享民主自由的價值，也共同守護我們的生活方式。

蔡英文提到，這幾年來台灣和歐盟在各領域的交流都有顯著的進展，尤其歐盟近期執行的綠色新政和數位轉型計畫，和政府所推動的淨零轉型以及六大核心戰略產業，在方向上不謀而合。

「此時此刻，面對全球威權主義持續擴張，台灣有能力也有意願跟國際民主陣線夥伴加強合作。」蔡英文說，因此我在今年初提出強化歐洲鏈結計畫，期待台灣和歐盟進一步的深化夥伴關係，一起建立具有韌性的民主陣線。

蔡英文表示，台灣和歐盟是彼此重要、可信賴的經貿夥伴，去年雙邊貿易額在國際疫情逆勢中，成長了32%。未來我們期待雙方能一起加強經貿交流、供應鏈鏈安全並加速推動台歐盟BIA的進程，讓雙方的企業更有信心擴大投資，「我也相信，透過推動科技、綠能、醫療衛生等跨領域合作，能為雙方的人民創造更多的利益」。

阿西馬柯波蘿致詞時說，這次一共有7位歐洲議會跨黨派成員來到台灣訪問，應證歐洲議會非常重視歐盟與台灣之間的關係。台灣與歐盟是理念相近的夥伴，也共享民主、法治、自由與人權尊重和秩序。

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