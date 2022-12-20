住院昏迷中產女！人妻甦醒後傻眼：怎麼多一個北鼻

▲一名媽媽在昏迷中成功產女。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

對很多媽媽來說，懷孕是人生的重要過程，尤其在誕下嬰兒的那一刻，對媽媽而言更是十分珍貴。但英國一位媽媽卻完全錯過了孩子出生的過程，她因呼吸困難住院，處於昏迷狀態7個禮拜，所幸最後女兒平安誕生，並在聖誕節前夕出院，帶女兒跟家人團聚。

據《鏡報》報導，33歲的沃德（Laura Ward），在去年生病了，起初她在家不停咳嗽感覺很不舒服，其後更確診感染新冠肺炎，之後她因為呼吸困難住院，呈現昏迷狀態長達7周，醫院甚至跟家屬說，她可能快不行了。而在沃德失去意識的情況下，在31周進行剖腹產，女兒提前2個多月誕生。

老公在沃德還沒出院時，拒絕幫女兒命名，而沃德在聖誕節前夕終於出院。沃德說，「這一切就像坐雲霄飛車一樣，當我從昏迷中醒來，我不知道自己多了一個孩子，當老公給我看女兒時，我十分震驚。」

據了解，沃德在醫院住了15周，她醒來後雖然能交流，但恢復得很慢。沃德表示，老公一直等到她可以講話，一起幫女兒取了名字，而女兒名叫霍普。在回家後，孩子們製作了爸媽最愛的歌曲影片，其中還有他們一起在醫院唱跳的舞曲。沃德強調，今年的聖誕節會非常珍貴，因為家人都陪伴在她身邊。

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